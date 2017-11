Activista egipcio condenado por una ley no vigente desde 1928, denuncian ONG Diez ONG egipcias denunciaron hoy que la condena a cinco años de cárcel contra el destacado activista Ala Abdelfatah, acusado de participar en una manifestación no autorizada frente al Parlamento en 2013, fue ratificada en base a una ley que no está en vigor desde hace 89 años.