Acusan a Temer de corrupción y obstrucción de justicia

El fiscal general de Brasil acusó al presidente Michel Temer de corrupción y obstrucción a la justicia, de acuerdo con una investigación difundida el viernes por el Supremo Tribunal Federal, lo que aumenta la presión para que el mandatario deje el poder.

Al mismo tiempo, documentos dados a conocer revelan que el dueño de una importante empacadora de carne dijo a fiscales que transfirió 150 millones de dólares a cuentas en el extranjero para las campañas de los ex presidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones del fiscal general Rodrigo Janot ponen en peligro la permanencia de Temer en el cargo y representan un acontecimiento extraordinario en una pesquisa anticorrupción que ha trastornado la política y prácticamente todos los ámbitos de la nación más grande de América Latina.

Para Temer, un político de carrera de 76 años de edad que no fue elegido presidente, las secuelas podrían costarle el puesto. Temer, antes vicepresidente, asumió las riendas del país hace un año después de que Rousseff fue destituida mediante un juicio político acusada de manejos indebidos del presupuesto federal.

El viernes en la tarde, O Globo, el periódico más grande del principal conglomerado de medios en Brasil, exigió la renuncia de Temer, lo que asestó un fuerte golpe a las posibilidades de sobrevivencia política del gobernante. El grupo de medios, que había apoyado la reforma propuesta por Temer, ejerce en general gran influencia debido a sus populares telenovelas y su participación predominante en la prensa local.

La presentación formal de evidencia por parte del fiscal general es la revelación más reciente relacionada con una grabación efectuada en secreto en la que presuntamente Temer apoya el pago de dinero a un exlegislador para mantenerlo callado.

El periódico O Globo fue el primero en informar del audio el miércoles por la noche.

En un acuerdo con la fiscalía difundido como parte de varios documentos que el Supremo Tribunal Federal dio a conocer, el hombre que hizo la grabación de Temer también dijo que pagó 1,5 millones de dólares en sobornos a Temer.

Janot dijo que a través de métodos legislativos e influyendo sobre investigadores de la policía, Temer y el senador Aecio Neves han intentado descarrilar la pesquisa anticorrupción “Autolavado” relacionada con la empresa estatal Petrobras.

“En este sentido, hay evidencia de posible comisión del delito de obstrucción de la justicia”, escribió Janot.

Como el asunto implica a un presidente en turno, el proceso es distinto a cualquier otro caso penal. Debido a que hay una investigación formal abierta, el siguiente paso de Janot es decidir si las acusaciones tienen méritos suficientes para remitir el caso a la Cámara de Diputados.

Si al menos dos tercios de los miembros de la cámara baja votan a favor, el caso será regresado al máximo tribunal, que decidirá entonces si Temer es sometido a juicio. Si la corte decide enjuiciar a Temer, sería suspendido por 180 días. Si es declarado culpable, será destituido.

Por lo menos ocho iniciativas han sido presentadas en el Congreso para someter a Temer a juicio político, y personas de diversos sectores exigen la renuncia del presidente.

El viernes, el ex magistrado presidente Joaquim Barbosa sumó su voz en contra de Temer.

“No hay otra salida: los brasileños deben organizarse, salir a las calles y exigir con fuerza la renuncia inmediata de Michel Temer”, tuiteó Barbosa.

En tanto, el gobierno empezó a cuestionar tanto la legalidad como el contenido de la grabación.

"El presidente Michel Temer no cree en la veracidad de las declaraciones" en la grabación, dijo la presidencia en un comunicado.

La persona que efectuó la grabación, Joesley Batista, directivo de la empresa empacadora de carne JBS, está siendo investigado y quiso "aprovechar" la situación, agrega el comunicado. La grabación fue entregada a los fiscales como parte de un acuerdo de declaratoria con Batista.

En los documentos difundidos el viernes, Batista también señaló que su compañía pagó a Temer unos 1,5 millones de dólares de 2010 a 2017. Algunos de esos recursos fueron disfrazados de donaciones legales de campaña y otros fueron canalizados al asesor de imagen pública de Temer, Elsinho Mouco, señaló Batista.

De momento fue imposible ubicar a Mouco para que hiciera declaraciones. La presidencia tampoco respondió de momento a las solicitudes para que hiciera declaraciones sobre las revelaciones más reciente.

En su acuerdo con la fiscalía, Batista dijo a las autoridades que transfirió 150 millones de dólares a cuentas bancarias en el exterior para las campañas de Lula y Rousseff.

Batista dijo que el exministro de finanzas, Guido Mantega, fue el intermediario en la operación. También afirmó que ambos expresidentes supieron de las transferencias, pero se abstuvo de precisar el lugar donde se encontraban las cuentas. Batista tampoco señaló a cuáles campañas se transfirieron los fondos.

Rousseff refutó las acusaciones en un comunicado y afirmó que nunca tuvo cuentas bancarias en el exterior. El portavoz de Lula dijo que las acusaciones de Batista son habladurías que nunca fueron investigadas.

Para Lula, presidente de 2003 a 2010, las acusaciones se suman a una larga lista de casos sobre corrupción en su contra y que en última instancia podrían impedirle buscar la presidencia en 2018.

Debido a la pesquisa anticorrupción “Autolavado” que dio inicio hace tres años, decenas de empresarios y políticos de alto nivel han sido enviados a prisión en Brasil. Muchos más continúan bajo investigación.

Después de que Globo informó sobre la grabación de Temer, el Supremo Tribunal Federal inició el jueves una investigación sobre las acusaciones contra Temer y reveló la grabación de casi 39 minutos, la cual es de mala calidad y con frecuencia inaudible.

En el audio se escucha a dos hombres que hablan del ex presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, quien cumple una condena 15 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. En el reporte de Globo se identifica a los hombres que conversan como Temer y Batista.

Un hombre, al parecer Temer, se queja de que Cunha podría ponerlo en una situación embarazosa.

"Dentro de mis límites, yo hice ahí lo más que pude. Arreglé todo", responde el otro hombre, al parecer Batista. "Él vino y cobró, etc., etc., etc. Estoy bien con Eduardo, ¿ok?".

El primer hombre dice entonces: "Tienes que continuar con eso, ¿ves?". El segundo responde: "Cada mes".

En un mensaje a la nación el jueves, Temer negó que hubiera autorizado sobornos y afirmó que no renunciará. El breve discurso de Temer no apaciguó el nerviosismo durante una jornada volátil en la que el principal índice bursátil de Brasil perdió 10% y el real retrocedió 8% ante el dólar.

Para el viernes en la noche, el real había recuperado 3% de su valor frente al dólar y las acciones subieron casi 2% en el Ibovespa.

Sin embargo, es improbable que la volatilidad financiera o política haya concluido.