AI denuncia violaciones de D.Humanos en lucha contra terrorismo en países UE

Bruselas, 17 ene (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la existencia de leyes antiterroristas en 14 países europeos que "socavan libertades fundamentales" y "desmantelan una protección de los derechos humanos que ha costado mucho conseguir".

En un informe presentado hoy en todos los países que se mencionan en el estudio, entre los que figuran España, Francia o Bélgica, AI concluye que determinadas normativas de emergencia y leyes antiterroristas "retiran derechos bajo el pretexto de defenderlos".

"Vemos legislación que viola derechos humanos, medidas implementadas sobre el terreno que son abusivas, que incumplen la libertad de expresión y la libertad de circulación y leyes de vigilancia que han proliferado en varios países y violan el derecho a la privacidad", dijo en declaraciones a Efe la experta de AI en terrorismo y derechos humanos Julia Hall.

Hall señaló que uno de los puntos clave del informe es la "consolidación de poder" por parte de la rama ejecutiva de cada país, que en muchos casos ha "dejado de lado" al poder judicial y no necesita su aprobación para "convocar el estado de emergencia o definir qué es un terrorista".

En este aspecto, el informe de AI llama la atención sobre los rápidos procesos legislativos para adoptar leyes sin consultar a expertos o miembros de la sociedad civil y la falta de mecanismos para vigilar la implementación de estas medidas e identificar los abusos.

"Realmente, el gobierno tiene un poder incontrolable en las medidas contra el terrorismo, ya que hay muy poca monitorización independiente y los parlamentos son débiles", alertó Hall, que calificó el balance de poder actual como "triste y preocupante".

La experta valoró además la situación de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos, calificando la retórica del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de "alarmante", así como los posibles resultados de los comicios que se celebrarán este año en países europeos como Francia, Holanda o Alemania.

"No es un secreto que se acerca una ola de populismo ni que el presidente Trump quiere recuperar la tortura del ahogamiento simulado y que quiere mantener Guantánamo abierto", dijo Hall, que apeló a que la gente esté "completamente informada" cuando acuda a las urnas.

"Esperamos que este informe ayude a la gente a ver cómo en sus propios países los derechos humanos están siendo infringidos para que puedan tomar una decisión informada", indicó Hall.

Durante la presentación del informe en Bruselas, los portavoces de AI explicaron casos como el de los titiriteros arrestados en Madrid en 2015 tras una representación con un eslogan que parecía apoyar a la banda ETA y el de un brasileño detenido en 2013 en Londres por una "sospecha de implicación en espionaje y terrorismo" durante su colaboración en un reportaje sobre Edward Snowden.

"Todo el mundo ha acudido a ver una representación artística, todo el mundo tiene un hijo que está en internet y puede escribir algo estúpido o visitar páginas web que no son buenas para él. Los ejemplos muestran a gente ordinaria que no quiere vivir en una cultura donde sus derechos y libertades no están protegidos", concluyó Hall.

La organización instó además a gobiernos de todo el mundo, incluyendo los de los Veintiocho, a defender sus "obligaciones internacionales con los derechos humanos" en la lucha contra el terrorismo.

A preguntas de la prensa, la portavoz de la Comisión Europea (CE) Tove Ernst rechazó la opinión reflejada en el informe, que denuncia que las medidas tomadas a nivel europeo amenazan los derechos humanos, y aseguró que el Ejecutivo comunitario seguirá "vigilando de cerca" que los países garanticen la correcta aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales.

Ernst agregó que la CE ha "tomado nota" del informe de AI y reiteró que la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea (UE) "nunca debe sacrificar los derechos fundamentales", ya que "estos son precisamente los que atacan los terroristas". EFE

