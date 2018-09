Al menos 126 muertos en el naufragio de un ferri en Tanzania

Al menos 126 personas perdieron la vida al hundirse un ferri este jueves en el lago Victoria, en el noroeste de Tanzania, informó hoy el ministro tanzano de Transportes y Comunicaciones, Isack Kamwelwe.



A los 44 cuerpos recuperados ayer, se suman los 82 sacados hoy, cuando se han reanudado las tareas de rescate.



El ministro, quien se trasladó a la zona del accidente, especificó que, hasta el momento, los familiares de las víctimas han identificado 36 cuerpos.



El número de supervivientes se cifra en 37, de los que 25 fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento, indicó el director general de la Policía tanzana, Simon Sirro, quien acudió al lugar del siniestro y pidió calma mientras siguen las tareas de rescate.



El ferri MV Nyerere naufragó ayer en las aguas del lago Victoria, a solo 50 metros del puerto donde iba a atracar, mientras cubría una ruta entre las islas de Ukerewe y Ukara, con unos 400 pasajeros a bordo, pese a que su capacidad máxima era de cien personas y veinticinco toneladas de carga.



Las operaciones para tratar de encontrar supervivientes y recuperar cadáveres, que siguen en marcha, se interrumpieron durante la noche y fueron retomadas esta mañana. La cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, ya que decenas de personas continúan desaparecidas.



El presidente tanzano, John Magufuli, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a las personas que han sido trasladadas a dependencias médicas para recibir tratamiento.



El barco, que se hundió en la parte sur del lago Victoria, el más grande de África, está operado por la estatal Agencia de Servicios Electrónicos y Electromecánicos de Tanzania y la oposición no ha tardado en culpar al Ejecutivo de no mantener el navío en condiciones óptimas.



Esta no es la primera gran tragedia marítima que vive Tanzania, ya que en julio de 2012 el naufragio de un ferri en aguas de Zanzíbar causó al menos 78 muertos.