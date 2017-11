Al menos ocho muertos por atropello múltiple en Manhattan

Las autoridades de Nueva York calificaron como un "cobarde acto de terrorismo" el atropello múltiple que se registró en el centro de Nueva York y que causó la muerte de ocho personas y un número aún no determinado de heridos.

Los hechos se registraron en el suroeste de la isla de Manhattan, cuando un desconocido arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson.

Los disparos comenzaron pasadas las 15.15 hora local, en el cruce de West Street y Chambers Street, dijeron varios testigos al periódico local Daily News.

Pray for Manhattan



Several fatalities reported after a truck strikes multiple people in lower Manhattan, New York police source says pic.twitter.com/yXTzLJYzhv