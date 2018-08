Alaska Airlines: Mecánico que se robó un avión vacío se estrelló en la bahía de Seattle

El mecánico de 29 años robó un bimotor sin pasajeros el viernes por la noche en Seattle y realizó varias figuras acrobáticas antes de estrellarse en la bahía de esta ciudad de Estados Unidos.

Un video amateur difundido en las redes sociales mostraba el avión haciendo una acrobacia en el aire, y luego volando a baja altura sobre el agua.

DHC-8-402Q, (N449QX), Horizon Air was stolen (hijack) ‼️ by a ground worker at Seattle/Tacoma (KSEA), Washington, USA 🇺🇸. The aircraft took off and began acrobatic maneuvers then crashed into Ketron Island and the hijacker was killed.#Q400, #alaskaairlines, #horizonair pic.twitter.com/PzllhkfPqy