Alcalde de Quito asegura que colaborará con Fiscalía tras allanamiento

Quito, 14 jun (EFE).- El Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció hoy que su municipio apoyará las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Ecuador a la empresa municipal Metro de Quito, horas después de que esta viera allanada sus dependencias en relación con el caso Odebrecht.

En una rueda de prensa hoy, miércoles, Rodas manifestó su "total apoyo" a las investigaciones desde el mes de diciembre del 2016, "cuando surgió información respecto a actos irregulares de la empresa Odebrecht en el Ecuador".

La firma brasileña participa en la construcción del metro de la capital ecuatoriana en consorcio con la española Acciona.

"La ciudadanía debe conocer que desde el mes de enero de 2017 se inició una investigación en torno al proyecto Metro de Quito y no solo que he apoyado dicha investigación, sino que se ha venido colaborando activamente y lo seguiremos haciendo, porque no hay absolutamente nada que ocultar", insistió el alcalde.

Y aseguró que el allanamiento de las dependencias de la empresa municipal por la Fiscalía General es fruto de esa cooperación.

"Se desarrolló con total tranquilidad y con la absoluta cooperación de los funcionarios del Metro de Quito para con los funcionarios de la Fiscalía Provincial de Pichincha", aseguró.

Las investigaciones en el caso Odebrecht han tomado un impulso en Ecuador desde que el fiscal general, Carlos Baca, visitara Brasil recientemente y consiguiera la cooperación de la firma Odebrecht.

Hoy, su sucursal ecuatoriana dio a conocer un comunicado en el que pedía disculpas a la sociedad por los "actos ilícitos" cometidos y aseguraba que cooperaría en las pesquisas.

Hasta ahora, la Policía ha arrestado a cinco personas en relación con el caso, una adicional está en arresto domiciliario, y las investigaciones avanzan en la Fiscalía con un trasfondo político de apoyo por parte del Gobierno de Lenín Moreno y la Asamblea Nacional.

Según el alcalde Rodas, en el allanamiento a la empresa Metro de Quito "se entregó todo lo requerido, una computadora e información respecto a dos correos electrónicos desde el servidor".

"Por supuesto estamos dispuestos a entregar cualquier otra información que sea requerida dentro de esta investigación", acotó.

Rodas también recordó que el proyecto fue licitado antes de que él llegara al cargo, pero subrayó que "todo el proceso ha contado con la permanente vigilancia y control de cuatro organismos multilaterales: el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento".

"Cada paso de este proceso ha requerido la autorización expresa y conjunta de estos cuatro organismos multilaterales, lo que convierte el Proyecto Metro de Quito, probablemente, en el más vigilado de la historia del Ecuador y garantiza su total transparencia", agregó.

El regidor compareció con los secretarios metropolitanos, el Administrador General del Municipio, Miguel Dávila; el Gerente de la Empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson, y otros funcionarios. EFE