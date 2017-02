Alcalde dominicano dice que país está "inundado" de haitianos indocumentados

Santo Domingo, 1 feb (EFE).- El alcalde de la ciudad dominicana de Santiago (norte, segunda del país), Abel Martínez, afirmó hoy que esa urbe y otras del país están "inundadas" por haitianos indocumentados, por lo que llamó a las autoridades de migración a deportar a quienes se encuentren en situación ilegal en el país.

A juicio de Martínez, no se debe permitir que los parques y vías de Santiago estén "inundados" de haitianos con estatus migratorio irregular.

Consideró que en estos días, en los que el país celebra el mes de la patria, se sigue permitiendo la entrada de los haitianos indocumentados y denunció que comunidades enteras de dominicanos han sido desplazadas por la presencia foránea.

"Quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades, para que apliquen lo que rige el proceso de regularización de extranjeros, donde el Estado dominicano gastó una gran cantidad de recursos y cada día vemos más y más haitianos ilegales en nuestras calles y eso no debemos permitirlo!, dijo.

Martínez pidió al Gobierno dominicano que aplique lo establecido en el plan de regularización de extranjeros que ejecutó hace un par de años.

Solicitó a la Dirección General de Migración tomar medidas para que todo aquel que esté de manera ilegal en territorio dominicano, sea deportado a su país de origen, no importa el país de donde procedan, al considerar que el país no puede seguir sosteniendo a personas que no pagan impuestos, que no tienen un nombre, un domicilio y ninguna identidad.

El alcalde refirió que la República Dominicana es de los dominicanos y de aquellos extranjeros que arriban de forma legal, que cuenten con su visado.

Sin embargo, afirmó que aquellos que pretenden establecerse y trabajar deben hacerlo de manera legal como ocurre en otros países.

Las declaraciones del edil fueron recogidas por los medios locales que dieron cobertura a un acto público que encabezó en un mercado de Santiago.

La República Dominicana, que comparte con Haití la isla caribeña de La Española, surgió como nación en 1844 tras independizarse de la ocupación haitiana que se prolongó por 22 años.

Desde entonces, y tras varios intentos fallidos de Haití por recuperar el territorio perdido, las relaciones entre ambos países han presentado altibajos, con diferencias en el campo migratorio y comercial, principalmente.

De acuerdo con cifras oficiales, en la República Dominicana radican centenares de miles de haitianos, la mayoría de ellos en condición irregular.EFE