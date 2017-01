Alemania plantea llevar fuera de Europa a los rescatados en el Mediterráneo

Berlín, 19 ene (EFE).- El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, abogó hoy por no llevar a territorio europeo a los emigrantes rescatados en el Mediterráneo, sino a terceros países donde se cribe a quienes realmente pueden recibir asilo.

De Maizière lanzó esta iniciativa, que Berlín ya había planteado con anterioridad, en la rueda de prensa que siguió a su encuentro en Berlín con su homólogo austríaco, Wolfgang Sobotka.

El titular de Interior consideró que "es mejor" que aquellas personas que sean rescatadas en el Mediterráneo en su camino hacia Europa sean derivadas a "otros lugares" y que, desde esos sitios, tras un proceso de selección, sean trasladados a Europa sólo los que "merezcan protección".

De Maizière avanzó asimismo que los controles policiales en las fronteras alemanas proseguirán más allá de mediados de febrero, cuando en principio expiraban, porque aún no se ha logrado asegurar suficientemente las fronteras exteriores de la UE, por la amenaza terrorista y porque Alemania acoge en julio la cumbre del G20.

Sobotka, sobre este punto, aseguró que "mientras no sean seguras las fronteras exteriores" del bloque, deberán persistir los "controles fronterizos dentro de la zona Schengen", en referencia al espacio europeo de libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.

De Maizière destacó asimismo que ambos estaban de acuerdo sobre la necesidad de que la UE se dote "este año" de un "sistema común de asilo", lo que implica "estándares y procedimientos conjuntos" así como un "sistema de reparto".

Su homólogo austríaco agregó a este respecto que no es posible que "unos pocos asuman toda la carga" derivada de la crisis de los refugiados y que no es "comprensible que algunos se quieran desentender por completo de este proceso" y no acoger a ningún peticionario de asilo.

Además, ambos hicieron público su compromiso de seguir cooperando para prevenir la radicalización de jóvenes, un "punto esencial" en la lucha contra el terrorismo islamista, en palabras de Sobotka. EFE