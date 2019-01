Alemania se suma a España y Francia en su ultimátum a Nicolás Maduro

El Gobierno alemán anunció este sábado que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en "ocho días", reconocerá al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



"El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en 8 días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán.



El mensaje fue retuiteado por el propio portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, quien ayer había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata.



El ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo, por su parte, que Alemania no es neutral frente a la crisis venezolana si no está al lado de Juan Guaidó.

---

Sánchez da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que España reconocerá al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de ocho días.



En una comparecencia oficial, Sánchez afirmó que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones "libres" en Venezuela al ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional de ese país.



El jefe del Ejecutivo español hizo un llamamiento a la celebración "inmediata" de unos comicios "limpios, democráticos y transparentes" en un país "hermano" y que vive desde hace "muchos años" una "gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria" que ha provocado más de tres millones de desplazados.



A juicio de Sánchez, España ha trabajado desde el pasado miércoles con "cautela, responsabilidad y firmeza" en la conformación de una posición europea común favorable a la democracia y la libertad en Venezuela, una postura "coherente" con la relación especial entre ambos países.



Recordó que esa posición común tomó cuerpo en una declaración conocida hace tres días en la que se reconocía la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, y que a él mismo varios presidentes latinoamericanos que ya han reconocido a Guaidó le pidieron trabajar "activamente" en la conformación de esa posición común durante la reunión del Foro de Davos (Suiza).



Según relató Sánchez, España ha trabajado para alcanzar el reconocimiento de Guaidó por parte de la UE al frente de la tarea de convocar elecciones libres y democráticas y que cumplan "todas las garantías.



Sánchez recalcó que con esta posición "clara" España y sus socios europeos no buscan "poner y quitar gobiernos", sino alcanzar la democracia desde unas "elecciones justas, libres, transparentes y democráticas".



Por ello, advirtió de que si en ocho días no hay convocatoria de elecciones, España reconocerá a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela en el marco de su responsabilidad como miembro de la comunidad iberoamericana y los lazos "históricos y afectivos" con Venezuela, donde reside una "numerosísima" colonia española.



---

Macron dice que si no hay elecciones está dispuesto a reconocer a Guaidó

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló este sábado que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en "ocho días", su país estará dispuesto a reconocer al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



"El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como 'presidente encargado' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo en Twitter.



Su mensaje, en castellano y en francés, se publica un día después de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresara su apoyo a la Asamblea Nacional del país y a Guaidó por ser un órgano "democráticamente elegido", y señalara que Francia busca una "posición unida" en Bruselas antes de pronunciarse.



"Estamos al lado del pueblo venezolano que masivamente ha expresado en las calles en manifestaciones unas aspiraciones democráticas evidentes", indicó el jefe de la diplomacia gala en un encuentro con periodistas.



La advertencia de este sábado de Macron llega casi al mismo tiempo que la del líder del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha anunciado que España reconocerá a Guaidó como presidente si Maduro no convoca elecciones en el plazo de ocho días.