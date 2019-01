Almagro identifica como "único propósito" acabar con la usurpación de Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que acabar con la "usurpación" de la Presidencia venezolana por parte de Nicolás Maduro debe ser el "único propósito" del organismo panamericano.



"Terminar la usurpación debe ser el único propósito que debemos tener en la organización y en el sistema interamericano", afirmó Almagro en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.



Almagro pidió a los miembros de la OEA que actúen en consonancia con las resoluciones aprobadas por el organismo, incluida la avalada por 19 de los 34 estados miembro el año pasado para declarar ilegítima la reelección de Maduro en las elecciones de mayo pasado y no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.



El secretario general de la OEA reiteró su reconocimiento como presidente "legítimo" al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, parlamento), Juan Guaidó, quien se autoproclamó este miércoles como gobernante y logró el reconocimiento de EE.UU. y otros países del continente, como Brasil y Colombia.



Almagro elogió que una de las primeras decisiones que haya tomado Guaidó sea mantener a Venezuela en la OEA, después de que Maduro iniciara en 2017 el proceso de salida de su país del organismo.



"Ese es el camino", sostuvo Almagro, quien urgió a Guaidó a iniciar la "democratización" de Venezuela y sus instituciones, así como a reformar su sistema electoral.



Al mismo tiempo, Almagro exigió a Maduro que deje el poder al considerar ilegítima su toma de posesión el 10 de enero como fruto de unas elecciones celebradas en mayo pasado y no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional debido a la ausencia de la oposición.



"El usurpador, el Gobierno ilegítimo debe irse, no debe traer más miseria a su gente, irse es lo mejor que puede hacer, es lo más decente que puede hacer dentro de la indecencia de su ilegitimidad (...) Como es lo más decente dudo que lo haga, como es lo más inteligente dudo que lo haga", dijo Almagro.



Guadió ha logrado el reconocimiento como presidente de Venezuela de buena parte de los países del continente americano, aunque Rusia, China, Bolivia, Cuba y Nicaragua siguen respaldando a Maduro y otros países, como México, han optado por una posición de neutralidad y han instado al diálogo.



Sin mencionar a México ni a ningún otro país con esa postura, Almagro consideró que "ofrecer mediación sin condenar sus crímenes es ponerse del lado de un Gobierno ilegítimo".



Desde que asumió el mando de la OEA en 2015, Almagro se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas con Maduro y en un secretario general atípico que ha tomado la iniciativa para abordar la crisis en Venezuela, llegando a interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).