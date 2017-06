Asaltan y golpean al presidente de River Plate en una calle de Buenos Aires

Buenos Aires, 21 jun (EFE).- El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, reveló este miércoles que fue golpeado y agredido por cuatro hombres el martes en una calle de Buenos Aires.

"Debe ser de las tantas cosas que ocurren permanentemente y, bueno, me tocó a mí. Llegando a casa me tiran al piso, me agarran del cuello y me piden que me quede quieto. Estas cosas ocurren, ahora tiene más ruido porque le ocurrió no a Rodolfo sino al presidente de River", dijo D'Onofrio a Radio Mitre.

El hecho ocurrió este martes "alrededor de las cinco de la tarde" en el porteño barrio de Palermo.

"Me empujan muy fuerte de atrás. Lo que me preocupa es que a uno le pasa en un lugar tan céntrico con luz y digo... los que salen a trabajar de noche y viajan de noche... ojalá algún día tengamos alguna solución para esto", agregó.

El directivo contó que los cuatro asaltantes le robaron un reloj y escaparon en dos motos.

"En esa fracción de segundos pensé que me mataban. Te agarran del cuello, te dicen: 'Te vamos a quemar, quedate quieto'. Uno no sabe si están drogados o que. Uno no sabe si va a perder la vida por un reloj", relató.

"Yo espero que sea una cuestión simplemente casual, de las tantas que puede haber en nuestra ciudad, o en todo el país, y que no sea una situación distinta", sostuvo D'Onofrio, que dijo que no sabía si los atacantes lo habían reconocido.

"Ahora estoy yendo a hacer la denuncia. Quiero darle tranquilidad a todos, estoy bien, pero sigan viviendo intranquilos que estamos en una ciudad en la que pasa esto", añadió. EFE

