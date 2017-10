Asamblea Pueblos del Caribe denuncia que TLC empobrecen y golpean la región

Santo Domingo, 30 oct (EFE).- Las organizaciones participantes de la Séptima Asamblea de los Pueblos del Caribe anunciaron hoy su rechazo y lucha contra los acuerdos de libre comercio que "empobrecen y mantienen bajo crisis" a los sectores populares y trabajadores de la región.

De acuerdo con los resultados del encuentro, dados a conocer en un comunicado, los pueblos caribeños se encuentran en medio de una violenta crisis que golpea fuertemente a los sectores populares, los trabajadores y toda la población.

La asamblea reunió a representantes de sindicatos, organizaciones políticas, feministas, ecologistas, campesinas y juveniles, de países como Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Cuba, Curazao, Dominica, Guadalupe, Guayana, Haití, Jamaica, Martinica, México, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

"En casi todos los países del Caribe continúa una crisis de deuda aparentemente interminable, que ha dado lugar a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos; el afianzamiento de la pobreza estructural masiva de la gente; el ataque a los derechos de los trabajadores y de los sindicatos; la destrucción del sector agrícola y la marginación de los campesinos", dijo el documento de cierre de la asamblea.

Las organizaciones participantes señalaron, en ese sentido, que hoy siguen vigentes las palabras del ex líder cubano Fidel Castro en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992 cuando sentenció: "Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre".

Por otra parte, la asamblea identificó el cambio climático como un fenómeno real y una amenaza existencial para todos los pueblos de la región y el mundo.

"La asamblea se solidariza con los pueblos de Puerto Rico, Antigua y Barbuda, San Tomas, Dominica, San Martín, Guadalupe, Bahamas, Cuba, República Dominica y Haití, que tuvieron que lamentar la pérdida de cientos de vidas y grandes afectaciones económicas por el paso de tres huracanes de gran intensidad", afirmaron los participantes.

Frente a los estragos que genera el cambio climático en la zona, la asamblea propuso la creación del estatus de refugiado climático ante eventos extremos como los que acaban de suceder en el Caribe.

Las seis asambleas anteriores se celebraron en Trinidad y Tobago (1994); República Dominicana (2001); Haití (2003); Cuba (2008); Barbados (2010) y Curazao (2015).EFE