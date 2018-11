Asciende a 12 el número de muertos por tiroteo en California

Autoridades confirmaron que la cifra de muertos tras un tiroteo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks, cuyo autor ha muerto en el interior del local, ha ascendido a 12 personas.

Según fuentes policiales, el autor del hecho, del que se desconoce la identidad, falleció en el interior del bar Borderline, donde comenzó el tiroteo en torno a las 11:20 de la noche anterior, sin que por el momento se haya informado de más detalles sobre su muerte.



Un portavoz de la oficina del Sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, dijo en una rueda de prensa que hay 11 heridos, aunque no concretó el estado en el que se encuentran.



No se descarta que aumente la cifra de víctimas, según el portavoz, que añadió que uno de los fallecidos es un agente de policía.



I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2018

Inicialmente, el Departamento de Bomberos de Ventura explicó que en el tiroteo se produjeron "múltiples heridos".



Our thoughts & prayers go out to the victims & their families involved in the mass shooting in Thousand Oaks California last night.

Our thoughts & prayers also go out to Ventura County Sheriffs Dept. after the loss of one of their officers, Sgt. Ron Helus who had served 29 yrs. pic.twitter.com/2TeucQuxYf — Pittsboro Police (@pittsboropolice) 8 de noviembre de 2018

"Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Se informa de múltiples heridos. Los detalles aún se desconocen", indicaron los bomberos en Twitter tras el incidente.



Un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso, con barba y sombrero, lanzar granadas de humo y atacar a un vigilante de seguridad, antes de comenzar a disparar indiscriminadamente.



"La gente trataba de salir por las ventanas", añadió.



Un portavoz de la oficina del Sheriff del condado aseguró que se se cree que en el momento del ataque había unas cien personas departiendo en el bar donde tuvo lugar el ataque.



En el local, el más grande de música en vivo de la zona, se celebraba en la noche del miércoles una fiesta "country" para universitarios.



Thousand Oaks está a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles y no muy lejos de las zonas acomodadas de Calabasas y Malibú.