Autobuseros de Papá Noel mantienen viva la Navidad en mayor ciudad de Brasil

Paula Navalón

Sao Paulo, 23 dic (EFE).- Un grupo de conductores de autobuses municipales, disfrazados de Papá Noel y que vociferan animosamente "Oh, Oh, Oh Bom Natal (Feliz Navidad)", realizarán hoy, al volante, un último desfile por las calles de Sao Paulo para mantener viva la llama de las fiestas navideñas en la mayor ciudad de Brasil.

"Para ser Papá Noel no solo vale con sentarse al volante y conducir, tienes que transmitir que la Navidad existe de verdad", afirmó a Efe Amauri Dos Santos, autobusero en Sao Paulo que ofrece este servicio adicional sin tener bonificación y de manera altruista.

"La empresa me ofreció hacer este servicio y a mí me gusta conducir vestido de Papá Noel", aseguró Dos Santos, quien se vuelca completamente con las personas que se suben al vehículo.

Los autobuses, decorados tanto por fuera como por dentro con motivos navideños e iluminados, circulan por la capital paulista con su propio espíritu navideño al son de villancicos y pitos de bocina.

"Coger este tipo de autobuses me anima mucho, porque las personas están tristes, hay mucha violencia y con cosas como estas las personas son más agradecidas", comentó una pasajera a Efe. "Me gustaría que esto fuera así todo el año", añadió una niña.

Dos Santos confesó sentir mucho emoción con el ambiente que se crea: "La expresión de las personas cambia, ya sean niños o adultos".

Durante la semana, los autobuses circulan por las líneas regulares y con tarifa normal pero hoy será el último sábado de diciembre en el que estos, en tandas de 10 a cada 15 minutos, recorrerán el centro de la ciudad en forma de un espectacular desfile visual.

En su quinto año consecutivo, la Alcaldía de Sao Paulo ofrece este espectáculo rodante en asociación con la operadora de transportes privada, SPurbanuss, y que este año cuenta con una flota reforzada de 80 autobuses, casi el doble más que el año pasado.

Esta iniciativa es de las pocas encabezada por la Alcaldía en los últimos años que aporta brillo a la Navidad paulista, golpeada por los efectos de la crisis económica que ha sufrido todo el país en los dos últimos años.

Tiempo atrás pasear por la Avenida Paulista, una de las calles más emblemáticas situaba en pleno corazón de la urbe, era una auténtica tradición familiar que también atraía a turistas. Hoy esa postal es un vago recuerdo y apenas se encuentran adornos.

El mayor de los reclamos era la gran plataforma navideña que se instalaba en la transitada avenida y que la cruzaba de lado a lado. El ostentoso escaparate decorativo dejaba tanto a transeúntes como a conductores obnubilados, lo que también causaba mucho más tráfico.

"La decoración de Navidad, en la Avenida Paulista sobre todo, siembre fue de iniciativa privada, especialmente por parte de los bancos. Pero con la crisis, desde hace varios años ya no hacen nada", afirmó Vilma Peramezza, presidenta de la Asociación Paulista Viva.

Donde hasta octubre del año pasado funcionaba una agencia de Itaú-Unibanco, la mayor entidad financiera privada del país, famosa esta por los adornos de Navidad extravagantes, ahora se exhibe una placa que anuncia el alquiler. Un poco más delante, otro edificio ocupado por el banco Bradesco, el segundo privado más importante, hizo su última producción impactante en 2011.

"Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, la decoración no solo anima a las personas, también anima a comprar más. Que las personas no compren es causa de la crisis. La falta de decoración refleja un poco esto", concluyó Peramezza.

"Los empresarios de la compañía de autobuses dijeron que cada empresa podría adornar uno o dos autobuses y como la (Avenida) Paulista está muy apagada, los vehículos trajeron alegría", según afirmó el conductor Amauri. EFE