Autoridades en Alemania embargaron perro y lo vendieron por Ebay

Indignados se encuentran los habitantes de al municipio de Ahlen, una pequeña ciudad en Alemania, luego de que oficiales encargados del fisco en ese lugar, confiscaran un perro raza pug y lo vendieran por Ebay.

De acuerdo con Associated Press, la familia dueña de la mascota, no había pagado sus deudas, incluido el impuesto a los perros. Por lo que, después de que las autoridades de la ciudad no pudieron hallar otra cosa de valor que embargar en la casa para pagar la deuda, se apoderaron del perro de raza pug de la familia, llamado Edda.

El tesorero de la ciudad de Ahlen, Dirk Schlebes, dijo a la agencia de noticias AP que la incautación de Edda fue "legal" y "solo ocurrió después de que se hubieran tomado otros artículos no esenciales del hogar".

Luego de retener al animal, los oficiales la vendieron por Ebay y una mujer como la adquirió, sin embargo, ella ha decidido demandar a los vendedores porque aunque le dijeron que la perrita estaba sana, lo cierto es que necesita intervenciones quirúrgicas que son muy costosas.

Por otro lado, la dueña original de la mascota ha dicho en varios medios alemanes que extraña mucho a Edda.