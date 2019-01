Avanza el juicio contra acusados por asesinato de periodista Khashoggi

Un tribunal saudí ha celebrado la primera sesión contra los once acusados por haber cometido el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, anunció la Fiscalía General saudí.



De las once personas acusadas, la fiscalía ha pedido la pena capital para cinco de ellas "por su implicación en el crimen" durante la primera sesión del juicio que ha comenzado hoy en el Tribunal de Sanciones en Riad, indicó el ente judicial en un comunicado.



Los encausados, cuyas identidades no han trascendido, han escuchado la petición de la fiscalía en presencia de sus abogados y se les ha dado un plazo para responder, el cual no se ha determinado en el comunicado.



La Fiscalía General saudí anunció el pasado noviembre que 21 personas habían sido detenidas por el asesinato de Khashoggi, pero acusó a once de su implicación y exigió la pena capital a cinco de ellas.

(Lea también: Tenemos la certeza de que el cuerpo de Jamal Khashoggi ya no existe: Omar Abdulaziz)



Al término de la primera sesión del juicio, indicó que continúa la investigación para "varios" de los acusados, sin dar más detalles.



Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, al que acudió para recoger unos documentos que le permitieran casarse con su prometida turca.



Riad ha admitido el homicidio, pero no ha aclarado qué ocurrió con el cadáver.



Las autoridades turcas afirman tener pruebas de que Khashoggi fue asfixiado y su cuerpo después descuartizado para hacerlo desaparecer.



La fiscalía ha anunciado hoy que mandó el pasado 17 de diciembre dos memorandos judiciales a la Fiscalía General de Turquía para pedir las pruebas que los turcos han ido recolectando a lo largo de la investigación.



Sin embargo, apuntó, todavía no han recibido respuesta de las autoridades turcas, al igual que con los otros memorandos enviados el 17, 25 y 31 de octubre, afirmó la fiscalía saudí.

(Le puede interesar: Arabia Saudita rechaza "injerencia" del Senado de EEUU por el asesinato de Khashoggi)



Riad ha ido insistiendo a lo largo de estos meses que los acusados por el asesinato de Khashoggi no van a ser extraditados a Turquía, país que los reclama por el crimen.



El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de Estambul dictó una orden de arresto contra dos altos cargos saudíes, Ahmed Asiri y Saud al Qahtani, por su presunta vinculación con el asesinato del periodista.



El escrito de acusación considera a ambos culpables de "homicidio intencionado y premeditado con ánimo salvaje o infligiendo tormentos", informó entonces la agencia turca Anadolu.

(Lea en W Radio: Erdogan asegura que Jamal Khashoggi fue asfixiado con una bolsa)



La misma acusación, con petición de extradición, pesa ya sobre los 15 integrantes del equipo saudí que llegó el 2 de octubre a Estambul para matar a Khashoggi, así como contra tres empleados del consulado que abandonaron Turquía tras el crimen.