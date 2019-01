Berlín considera "esencial" prepararse para un "brexit" desordenado

El Gobierno alemán subrayó hoy que sigue siendo "esencial" prepararse en todos los ámbitos, especialmente en el económico, para la posibilidad de una salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea.



El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, aseguró en un comunicado que hasta la ratificación por el Parlamento británico del acuerdo alcanzado entre el Gobierno británico y la Comisión Europea (CE) "siguen siendo esenciales los preparativos para el escenario de un 'no acuerdo', especialmente para los actores económicos".

Altmaier, que se entrevistó hoy en Berlín con su homólogo británico, Greg Clark, destacó que un "'brexit' desordenado afectaría gravemente a la economía", aunque no entró en detalles.



Además, mostró su esperanza de que se produzca una "ratificación a tiempo", en relación a las dificultades de la primera ministra británica, Theresa May, para obtener el "sí" del Legislativo, que debe aprobar el texto negociado entre la CE y el Gobierno británico.



May ha retrasado un mes este procedimiento parlamentario, hasta el 15 de enero, mientras trata de ganar apoyos entre sus propias filas para sacar adelante el acuerdo.

El ministro de Economía reiteró además el interés de Berlín por mantener a Reino Unido como un socio y aliado cercano, y defendió lo pactado con Londres.



"El acuerdo de salida negociado y la declaración política para la relación futura conforman para mí un paquete equilibrado: permiten una salida de Reino Unido ordenada y ofrecen una buena base para las negociaciones" sobre la relación futura, aseguró.

