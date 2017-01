Bloque 30300 Parcela 19, la embajada invisible de EE.UU. en Jerusalén

Elías L. Benarroch

Jerusalén, 29 ene (EFE).- En un barrio cercano al corazón comercial de Jerusalén espera casi desierto un gran predio que EE.UU. alquiló hace décadas al Estado de Israel por el simbólico precio de 1 dólar al año, con la intención de levantar una "sede diplomática" en la ciudad santa.

"No, no sé... ¿Un simple bosquecillo?", "¡Es un terreno de la Iglesia greco-ortodoxa!", "El propietario se murió y está en litigio", son algunas de las respuestas de los jerosolimitanos al ser consultados por ese gran claro urbanístico del barrio de Arnona.

Otrora lugar de residencia del renovador del hebreo, Eliezer Ben Yehuda, o del Nobel de Literatura en 1966, Shai Agnon, el barrio de Arnona fue elegido por Washington hace ya treinta años como eventual sede diplomática en la ciudad santa.

El contrato de arrendamiento a 99 años de la Parcela 19 del Bloque 30300 no establece un fin preciso, pero en 1994 el entonces primer ministro Isaac Rabin arrancó a las autoridades estadounidenses un compromiso de que sólo le darían "uso diplomático", según una investigación periodística difundida hace años.

La parcela estuvo predestinada a convertirse en embajada después de que, un año después, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, asesor de campaña del presidente Donald Trump, impulsara una ley por la que establecía su traslado de Tel Aviv a Jerusalén hasta 1999, a pesar de que el polémico status de la ciudad no está definido y no hay ninguna otra embajada.

La ley dejaba sin embargo en manos del presidente la potestad de aplazar la decisión por razones de "seguridad nacional", argumento al que todas las primaveras han recurrido los inquilinos de la Casa Blanca.

Han sido las promesas electorales de Trump las que han hecho florecer de nuevo el viejo sueño de los líderes israelíes de ver la bandera estadounidense en la Parcela 19, también conocida como "Recinto de Allenby".

Hoy ocupada por apenas medio centenar de pinos desperdigados, sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad, todo "el desarrollo urbanístico en un radio de 300 metros está restringido", para que "no se pueda construir a lo alto, porque amenazaría la seguridad de una embajada", reveló al diario Yediot Aharonot el teniente alcalde Meir Turjemán.

Y es que Israel sigue reservando el monumental predio de 31.116 metros cuadrados para esa eventualidad, a pesar de que EE.UU. construyó en 2003 un imponente consulado general a sólo 1.200 metros.

En 2012 incluso adquirió los derechos sobre una gran parcela aledaña conocida como el "Complejo Diplomat", según los registros de la propiedad consultados por Efe.

Medios locales informaron en su día de que la intención era disponer de los terrenos para una eventual ampliación o conversión en embajada, a pesar de que el Complejo se encuentra más allá de la línea de armisticio de 1948, en lo que era "tierra de nadie" hasta 1967, fecha desde la que Israel ocupa la parte Este de Jerusalén.

Anexionada con el resto de Jerusalén Oriental, en una decisión no reconocida por la comunidad internacional, es improbable que la Secretaría de Estado cruzara la línea de armisticio incluso en el dudoso caso de trasladar su embajada.

La Parcela 19 por el contrario está dentro del territorio reconocido de Israel, es más céntrica y tiene mejores condiciones urbanísticas.

"Está casi en pleno centro, en un barrio acomodado y sobre una arteria principal, la avenida de Hebrón. Vale cientos de millones. Es difícil saberlo porque va en función de lo que permiten construir pero, para hacerse una idea, un piso de 100 metros cuadrados cuesta en esta zona unos 630.000 dólares (unos 600.000 euros)", explica a Efe el agente inmobiliario Pablo Krell.

El polémico destino de la parcela depende únicamente de la decisión que tome Trump cuando en abril llegue nuevamente el plazo de renovar la moratoria aplicada por anteriores presidentes.

La nueva Administración trata de sofocar las llamas y sus portavoces aseguran que no esperan ningún desarrollo inminente, pero al diario semioficialista Israel Hayom Trump declaró que "no olvida su declaración de intenciones" y que "no es persona que rompa promesas".

Mientras, entre la insistencia de unos y las protestas de los otros, alrededor de la Parcela 19 la vida y el conflicto palestino-israelí continúan su dinámica habitual.

En enero, cuatro soldados israelíes murieron arrollados por un camionero palestino a sólo 400 metros, en uno de los ataques más duros de la ola de violencia que comenzó en noviembre de 2015 y que, a decir del presidente palestino, Mahmud Abás, podría reavivarse si Trump da un paso en falso en la siempre explosiva Jerusalén. EFE

