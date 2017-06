Bolivia denuncia en la OEA la "violencia" de Chile contra nueve detenidos

Washington, 14 jun (EFE).- Los ministros bolivianos de Exteriores, Fernando Huanacuni, y de Justicia, Héctor Arce, denunciaron hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los nueve funcionarios de Bolivia detenidos en Chile tras un incidente fronterizo sufrieron una "acción extremadamente violenta".

Arce indicó que los funcionarios recibieron "sometimiento, actos vejatorios" y una "acción extremadamente violenta", al tiempo que mostró fotografías de los detenidos con golpes y heridas a los embajadores en un Consejo Permanente extraordinario de la OEA.

Bolivia defiende que los dos militares y siete funcionarios aduaneros que permanecen detenidos en Chile desde marzo pasado realizaban un operativo contra el contrabando, mientras que el Ejecutivo de Chile sostiene que cruzaron armados la frontera para intentar robar camiones, por lo que fueron capturados.

Según el relato del responsable de Justicia boliviano, agentes chilenos "dispararon armas al lado de los detenidos para generarles terror", y además Chile inició un "inverosímil proceso penal" contra los funcionarios.

Por tanto, prometió que si las autoridades chilenas los condenan, Bolivia impugnará "hasta donde permita el derecho internacional".

Huanacuni, por su parte, denunció que la detención fue "injusta, arbitraria e ilegal", ya que los detenidos "cumplían sus funciones de lucha transnacional de contrabando en la frontera".

Asimismo, indicó que "pareciera que aún persisten actos discriminatorios y racistas" y pidió a Chile que los libere.

El embajador de Chile en la OEA, Juan Aníbal Barría, se quejó de que Bolivia llevara el tema a la organización, porque "no puede ser la caja de resonancia de reclamaciones individuales".

"Chile se pregunta qué credibilidad puede tener un Gobierno que invita al diálogo, pero insulta a nuestras autoridades y desconoce la independencia y autonomía de los poderes públicos de Chile", afirmó.

El diplomático consideró "una falsedad que los detenidos han sido torturados", y defendió que la OEA "no ha sido creada para atender fines personales particulares y mezquinos".

El ministro de Justicia boliviano, en su réplica, le volvió a mostrar las fotografías de los detenidos, y le preguntó si era necesario "encañonar a los militares de un país amigo" o "tirarles al suelo".

"La OEA ha sido creada justamente para este tipo de situaciones, para buscar la paz y la equidad", subrayó.

El ministro chileno le respondió que "no cree que este Consejo Permanente sea el lugar adecuado" porque "no es esta una audiencia, no es este un tribunal".

"Pero no vamos a aceptar ninguna ofensa ninguna crítica que se nos formule, Chile no va a aceptar que se ventile un caso judicial que se está llevando ante nuestros tribunales", concluyó.

El embajador de Haití, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, que presidió la sesión, exhortó a las dos partes a que usen "los mecanismos de diálogo y diplomacia para resolver la situación de la manera más rápida posible". EFE

