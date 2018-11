El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, confirmó su intención de trasladar la Embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.



"Como se afirmó durante la campaña, pretendemos transferir la Embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Israel es un Estado soberano y nosotros lo respetamos", reiteró Bolsonaro este jueves en su perfil de Twitter.

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that.