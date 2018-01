Brasil: Temer responde por caso de corrupción en el sector portuario

El presidente de Brasil, Michel Temer, presentó este jueves sus respuestas, por escrito, a 50 preguntas que le había hecho la Policía Federal de Brasil (STF) sobre su supuesta participación en un caso de corrupción y lavado de dinero.



Temer es investigado por las supuestas irregularidades en la emisión de un decreto, en mayo de 2017, que benefició a empresas del sector portuario. El presidente ha negado “cualquier participación” en el proceso.



La investigación está basada en una serie de documentos obtenidos por la Policía y en interceptaciones telefónicas hechas al entonces asesor de Temer, Rodrigo Rocha Loures.



En una de las llamadas, Temer fue grabado dando información a Loures sobre el decreto de los puertos. Después de la conversación, Loures le dio esa información a uno de los interesados en el decreto, Ricardo Conrado Mesquita, presidente de la empresa portuaria Rodrimar.



Temer afirma que no conoce a Mesquita y que solo coincidió con él en una "fiesta de cumpleaños”, pero sí reconoce tener “relación” con Antonio Celso Grecco, director de la empresa, aunque no ha explicado cuál es el vínculo entre ambos.



Sin embargo, Temer sostiene que “las compañías del Grupo Rodrimar no fueron beneficiadas por el decreto. De hecho, el grupo empresarial publicó un comunicado en el que afirma que nunca recibió “ningún privilegio del poder público”.



El presidente también negó haber dado instrucciones a Loures para recibir ningún pago: "Nunca solicité que el señor Rodrigo Rocha Loures recibiera recursos de campaña o de cualquier otro origen en mi nombre", sostuvo.



Rodrigo Rocha Loures fue hallado en flagrancia, el año pasado, corriendo con una maleta de dinero entregada por un ejecutivo de JBS, un episodio que agravó la crisis política del actual Gobierno.



En el documento por escrito, Temer critica la “impertinencia” de algunas de las preguntas hechas por la Polícia Federal que, según él, ponen en duda su “honorabilidad y dignidad personal”.



El presidente afirmó que mantuvo una relación estrictamente institucional con el sector portuario mientras fue vicepresidente del Gobierno de Dilma Rousseff, y también ahora como jefe de Estado.



La empresa Rodrimar ya había sido citada en una investigación contra Temer conducida por el STF en 2010. El presidente fue investigado por sospechas de participar en un esquema de cobro de coimas a empresas que actuaban en el puerto de Santos, en Sao Paulo, uno de los más importantes del país.



Un documento de la Policía Federal atribuyó el pago de USD 200.000 a una persona identificada como “MT”, que la Policía cree que hace referencia a Michel Temer, quien en ese momento era diputado federal.



La denuncia fue archivada en 2011 por el ministro del STF, Marco Aurélio Mello, quien consideró que no había pruebas suficientes contra Temer.