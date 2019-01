Brujo en México predice mala salud de López Obrador y cárcel al Chapo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá problemas de salud durante un primer año de Gobierno "difícil" y el Chapo entrará en la cárcel con cadena perpetua, vaticinó hoy el Brujo Mayor de México.



"Será un año muy difícil para 'el Peje' (López Obrador). No está bien de la cabecita" y de la salud, dijo hoy el famoso adivino, que centró sus predicciones en temas relacionados con política y en especial con el líder izquierdista, que asumió la Presidencia el 1 de diciembre.



En cuanto a Joaquín "el Chapo" Guzmán, narcotraficante mexicano que está siendo juzgado en Nueva York, auguró que finalmente recibirá la pena de cadena perpetua a pesar de que, en su opinión, no haya "ninguna declaración exacta" y los testigos hayan sido "comprados".



Aun así, consideró que ni al Gobierno mexicano ni al estadounidense les interesa que el traficante hable, por lo que en algunos años saldrá de prisión.



Sobre la violencia en el país vaticinó que "va a estar más fuerte este año" y que los feminicidios, aunque van a continuar, "la sociedad mexicana se está dando cuenta del problema y va a bajar el nivel".



La situación de tensión que se inició en el céntrico estado de Puebla el pasado 24 de diciembre tras la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora, Martha Erika Alonso, y el exgobernador de esa misma entidad, Rafael Moreno Valle, acarreará "un problema fuerte" que "puede traer muchos asesinatos" de ser mal gestionado, aseguró el brujo.



Del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó que al igual que López Obrador tiene "una soberbia del tamaño de este planeta", pero no logrará construir el muro en la frontera con México.



En cuanto a espectáculos, tema que también suele ser recurrente en su tradicional rueda de prensa de principios de año, pronosticó que la actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma" del director mexicano Alfonso Cuarón, recibirá el Óscar a mejor actriz.



Además, aseguró que el fallecido cantante Juan Gabriel no va a reaparecer pese a los rumores que apuntan a lo contrario, y que su compañero de profesión Luis Miguel seguirá cantando porque "necesita dinero, ya que es muy derrochador".



Preguntado por José José y Gloria Trevi, ambos amigos del brujo, predijo que tendrán un año de éxitos y que gozarán de buena salud.



Para concluir, también tuvo buenas predicciones para otros artistas como los colombianos Shakira, a quien "le irá bien" a pesar de sus problemas tributarios en España, y Maluma, que tendrá dificultades para encontrar una pareja estable a pesar de su éxito.