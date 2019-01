Bruselas descarta renegociar el pacto de salida y pide a Londres aclaraciones

La Comisión Europea (CE) descartó renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), después de que el Parlamento británico lo rechazara por un amplio margen el martes, y volvió a pedir a Londres que aclare sus intenciones con rapidez.



"El Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) en su formación del artículo 50 dijo en diciembre que el acuerdo de retirada, y repito, el acuerdo de retirada, acordado por los Veintisiete y el Reino Unido, no está abierto para una renegociación", declaró en la rueda de prensa diaria de la institución el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Preguntado por la insinuación del negociador comunitario, Michel Barnier, quien hoy en la Eurocámara sugirió la posibilidad de revisar la declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, el portavoz de la CE se negó a comentar las declaraciones de políticos emitidas durante las últimas horas.



Este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo, Barnier recordó que el Consejo Europeo "siempre dijo que si el Reino Unido decide cambiar sus líneas rojas en el futuro, y si toma la decisión de ser más ambicioso e ir más allá de un simple acuerdo de libre comercio, entonces la UE estará lista inmediatamente para ir de la mano con ese desarrollo y dar una respuesta favorable".



En cualquier caso, Schinas aseguró que las palabras de Barnier no son diferentes de las suyas y agregó que la CE "siempre está preparada para reunirse y hablar", pero a continuación recalcó que los jefes de Estado y de Gobierno rechazaron una renegociación del pacto de salida en diciembre.

El portavoz de la Comisión insistió en que en este momento "no hay nada más que la UE pueda hacer" y añadió que está esperando noticias del Reino Unido sobre "los próximos pasos previstos".



"Lo que importa en este momento (...) es que sepamos qué esperar del Reino Unido y eso no lo sabemos", comentó.



Sobre la posibilidad de retrasar la salida británica del club comunitario más allá de la fecha prevista, el próximo 29 de marzo, Schinas destacó que el Reino Unido aún no lo ha solicitado.



Precisó que si esa petición se produjera, "estableciendo las razones para tal extensión", los líderes de los veintisiete países que seguirán en la UE tras el "brexit" deberán decidir al respecto por unanimidad.

Interrogado por si Juncker estará disponible en Bruselas para reunirse con May el jueves o viernes, el portavoz comunitario aseguró que el político luxemburgués permanecerá en la capital belga esos días.



Schinas recordó que Juncker volvió el martes por la tarde a Bruselas y precisó que desde su oficina ha estado en contacto con "líderes políticos" tras el rechazo de la Cámara de los Comunes al pacto del "brexit" por 432 votos en contra y 202 a favor.



Asimismo, puso en valor "el extraordinario grado de convergencia" de las reacciones de los veintisiete Estados miembros y de los presidentes de las instituciones comunitarias desde la noche del martes.



El portavoz subrayó, asimismo, que el pacto de retirada es "bueno y justo" y consideró "prueba de ello" que haya sido respaldado por los líderes de los países de la UE y el Gobierno británico.

El resultado del voto en Londres también fue debatido en el pleno del Parlamento Europeo (PE) reunido en Estrasburgo (Francia).



La secretaria de Estado rumana para Asuntos Europeos, Melania Ciot, que participó en el debate por la presidencia rotatoria de la UE que este semestre ejerce su país, incidió en la necesidad de prepararse para todos los escenarios posibles y señaló que el voto de anoche "no es el final del juego".



"Aun dejando claro que una renegociación del acuerdo no está sobre la mesa, deberíamos estar listos para actuar una vez que el Gobierno británico haya aclarado lo que este resultado significa para el proceso de ratificación británico y cuáles serían los próximos pasos", dijo Ciot.



Al mismo tiempo, insistió en que la dimensión "de preparación y contingencia" del "brexit" debería ganar importancia en los Parlamentos nacionales, además de en la Eurocámara.



Por su parte, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, abogó por "mirar hacia delante" tras el voto negativo "claro como el agua", aunque señaló que no le corresponde a la UE "especular con qué tipo de 'brexit' tendremos".



Timmermans finalizó su discurso citando al escritor británico C.S. Lewis, autor de "Las crónicas de Narnia", y afirmó que "no podemos volver atrás y cambiar el inicio, pero podemos empezar desde donde estamos y cambiar el final" del "brexit".