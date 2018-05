Cambridge Analytica anuncia el cese de todas sus actividades

La firma señaló que ha sido "vilipendiada por actividades que no solo son legales, sino también ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad en línea, tanto en al área política como en la comercial", según un comunicado.



Tanto CA como su matriz, SCL Elections, han iniciado los procedimientos para declararse insolventes en el Reino Unido, según informa su nota, y Cabridge Analytica prevé asimismo comenzar un proceso legal similar en Estados Unidos.



Cambridge Analyatica asegura que su imagen ha quedado dañada a raíz de "numerosas acusaciones infundadas" que se han vertido sobre ella en los últimos meses.



"El asedio de la cobertura mediática se ha llevado virtualmente a todos los clientes y proveedores de la compañía", señala la nota de CA.



Diversos medios revelaron en marzo que la empresa utilizó información de millones de usuarios de Facebook para diseñar un software que pudo ayudar a impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.



El presidente de la red social, Mark Zuckerberg, afirmó ante el Congreso de Estados Unidos que la consultora británica accedió a información de 87 millones de usuarios, incluidos sus propios datos personales.



El académico de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan ha admitido por su parte que diseñó un test de personalidad con el que fue capaz de obtener información de usuarios de Facebook que no habían dado su consentimiento de forma explícita a que se utilizaran esos datos.



Cambridge Analytica afirmó hoy que ha encargado un informe legal sobre las acusaciones de haber intervenido en campañas políticas.



El documento, elaborado por el letrado Julian Malins, concluye que la informaciones relacionadas con las "actividades políticas" de la firma "no están respaldadas por los hechos", según el comunicado de CA.



"He tenido acceso completo a todos los miembros de la plantilla y a todos los documentos (de CA) en la preparación de mi informe", señala el letrado en esa nota.



"Mis conclusiones reflejan la sorpresa de los empleados al ver programas de televisión y leer noticias sensacionalistas" acerca de las actividades de la firma y asegura que "nada de lo que oyeron o leyeron resonó con lo que ellos hacían realmente para ganarse la vida", indica el abogado.