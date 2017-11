Canciller dice que Uruguay queda comprometido si no se ratifica TLC con Chile

Montevideo, 2 nov (EFE).- El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que a Uruguay le "complicaría mucho" que el Parlamento no ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) que su Gobierno país firmó con Chile en octubre de 2016.

"Al país lo complicaría mucho. Lo complica porque este es un precedente que queda en la historia de los tratados de comercio",expresó Nin Novoa en el programa de la radio local En Perspectiva.

"Después los países van a decir: "¿Un tratado con Uruguay? ¿Para qué? Si te gastás, hacés las reuniones, viajás, discutís, acordás, y después en el último momento te dicen que no", manifestó el canciller.

El acuerdo para un TLC con Chile se encuentra a discusión en los parlamentos de ambos países.

En Uruguay, algunos sectores de la coalición oficialista Frente Amplio (FA), como el sector que lidera el expresidente José Mujica (2010-2015), el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista o el sector Casa Grande han planteado objeciones para dar el voto a favor en el Parlamento para ratificar el TLC.

"Me extraña que una fuerza política que está en el gobierno, con mayoría parlamentaria, niegue la posibilidad de llevar adelante acciones que emprendió el Poder Ejecutivo y que son beneficiosas para el Uruguay", manifestó el canciller.

Preguntado sobre si en caso de que el Parlamento no ratifique el TLC él quedaría desautorizado y dejaría el cargo, respondió que "queda desautorizado el presidente de la República también (Tabaré Vázquez)".

"El presidente de la República va a seguir y yo estoy a lo que diga el presidente de la República. Además, hay mucha gente que quiere que yo me vaya", declaró.

Sobre si la gente que quiere que se vaya es del propio FA, respondió: "claro, claro, claro".

Nin Novoa defendió que "es un buen tratado, que tiene temas muy importantes" y que incluye aspectos de preservación ambiental, anticorrupción y transparencia, entre otros.

"Me parece que es un tratado lleno de beneficios para Uruguay, porque ordena, no desregula, regula las normas de comercio. Me parece que no votar este tratado es una pésima señal para Uruguay, con un pronóstico muy malo para toda su inserción internacional", sentenció el ministro.

Respecto a si el senador del opositor Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou se había vuelto un aliado suyo al anunciar que daría su apoyo en el Parlamento para ratificar el TLC, dijo que "el que resuelve esto es el Parlamento en su conjunto y los votos pueden venir de varios sectores y de varios partidos políticos".

"Y fijar posición, como lo hizo el senador Lacalle Pou, obviamente para nosotros es un apoyo, porque por algo hicimos esto, para que (el TLC saliera), no para que no saliera", expresó.

Además, agregó que "la política exterior tiene que ser una política de Estado" que concilie posiciones. EFE