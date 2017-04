Canciller Videgaray descarta presentarse a la Presidencia de México en 2018

Washington, 6 abr (EFE).- El canciller de México, Luis Videgaray, volvió hoy a descartar que planee ser el candidato a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2018.

"No, no y no", dijo Videgaray durante una conferencia de prensa en Washington, al término de sus reuniones con representantes del Gobierno de Donald Trump, senadores y miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El canciller recordó que es una pregunta que ya le han hecho "muchas veces" e insistió en su negativa cuando los periodistas le preguntaron si, en caso de no presentarse por el PRI, se plantearía hacerlo por otro partido.

El rumor sobre una posible candidatura presidencial de Videgaray se acentuó a raíz de su nombramiento como ministro de Exteriores el pasado enero, cuando varios analistas apuntaron que el actual mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, podría estar posicionándolo para convertirlo en su sucesor.

Videgaray, militante del PRI desde 1987 y muy cercano a Peña Nieto, fue nombrado secretario (ministro) de Hacienda en 2012, cargo que tuvo que dejar a la semana del encuentro mantenido en 2016 entre Trump y el actual presidente mexicano, que él había ayudado a organizar y fue duramente cuestionado en México.

Durante su visita a Washington, Videgaray se reunió con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner; el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson; el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y media decena de senadores estadounidenses.

También hizo una presentación en la sede de la OEA sobre el tema de la 47 Asamblea General, que se celebrará en Ciudad de México entre el 19 y el 21 de junio, bajo el tema "fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad". EFE

