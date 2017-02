Carta mundial abierta contra Trump acumula más de 4,8 millones de firmantes

El número de personas adscritas al texto no ha hecho más que crecer desde que fue publicado en el sitio web de Avaaz el pasado viernes, cuando Trump anunció la medida migratoria que restringe la entrada al país a refugiados y a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana, informó la plataforma de recogida de firmas.



"El mundo rechaza su incitación al miedo, al odio y a la intolerancia; rechazamos su apoyo a la tortura, su llamamiento al asesinato de civiles y su fomento a la violencia en general", señala el texto.



Asimismo, la petición también denuncia el "menosprecio" del magnate hacia las mujeres, los musulmanes y los mexicanos. Como también a "los millones de personas que no se parecen a usted, que no hablan como usted o que no le rezan al mismo dios que usted".



Los firmantes claman que enfrentarán el "miedo" con "compasión": "Frente a su desesperanza, preferimos la confianza", remarca el escrito.



Y concluye diciendo: "Como ciudadanos del mundo, nos oponemos colectivamente a sus esfuerzos por dividirnos".



Entre los usuarios que han signado la petición hay 450.000 de Reino Unido, 370.000 de Alemania y Francia, 202.441 de México y 260.000 de Canadá.



La orden de Trump suspende durante 120 días el programa de acogida de refugiados de EE.UU. y detiene durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.