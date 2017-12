Cartes y candidato presidencial rompen el hielo tras las primarias coloradas

Asunción, 28 dic (EFE).- El gobernante Partido Colorado comenzó hoy su unificación "sin condicionamientos" hacía las elecciones de 2018, dijo hoy su candidato a la Presidencia, el senador Mario Abdo Benítez, tras reunirse con el presidente del país, Horacio Cartes, que apoyó al derrotado Santiago Peña en las pasadas primarias.

Se trata del primer encuentro que ambos mantienen desde esas elecciones internas, la semana pasada, en las que el senador se impuso a Peña, exministro de Hacienda y candidato a la Presidencia por Honor Colorado, la corriente que preside Cartes en el partido.

Supone también un paso adelante para lograr un acuerdo entre Honor Colorado y los disidentes de Colorado Añetete, el sector que preside Abdo Benítez, con miras a que el partido concurra unido a las generales de abril del próximo año.

En ese sentido, Abdo Benitez expresó en una rueda de prensa su satisfacción por esa primera reunión con Cartes, que tuvo lugar en la residencia presidencial de Mburuvicha Roga, en la que el mandatario manifestó su voluntad de trabajar por la composición de la lista de candidatos a esos comicios.

"El presidente de la República no me ha puesto ningún solo condicionamiento, me dijo que está a disposición para trabajar por la Lista 1 y por el Partido Colorado, y contribuir con su experiencia para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos en los próximos años", dijo el senador.

Abdo Benítez adelantó que la próxima semana empezará "la integración de la estructura partidaria para poder iniciar los trabajos en cada departamento" del país y "construir la estrategia electoral".

"La semana que viene vamos a empezar a trabajar, vamos a instalarnos en nuestra casa, en la casa del Partido Colorado, y desde ahí vamos a definir la estrategia de campaña y los siguiente eventos donde vamos a demostrar la unidad del Partido Colorado", dijo el senador.

Si bien se mostró abierto al diálogo, el senador marcó sus propias líneas rojas en esas conversaciones: el respeto a los principios del partido y la oposición a negociar con la corrupción.

En ese sentido, Abdo Benítez se pronunció sobre la posible presencia en la lista colorada para esas elecciones, y entre los candidatos al Congreso, del senador Óscar González Daher, destituido la semana pasada por una mayoría de legisladores por un presunto tráfico de influencias.

González Daher figuraba en esas primarias en la lista de Honor Colorado, que estaba encabezada por Cartes, que aspira a ocupar un escaño en la Cámara Alta en 2018.

"Sería saludable, tal vez, que el senador González Daher no esté en la lista por la situación que estamos viviendo, pero yo no soy nadie para pedir eso", comentó el candidato, quien en el Senado votó a favor de esa destitución.

Sin embargo, Abdo Benítez tampoco abogó por sacar a González Daher de la lista colorada ya que existen "mecanismos electorales donde él fue electo".

Abdo Benítez reiteró que buscará el consenso interno de su partido en "ejes que necesitan de un gran consenso nacional", entre los que citó la educación, la reforma del sistema judicial, la despolitización de la Justicia o la composición de una Convención Nacional Constituyente para abordar una reforma constitucional.EFE

