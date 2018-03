Casa Blanca contrata a estrella de Disney Channel para la oficina de prensa de Trump

El Gobierno de Trump, vuelve a llamar la atención por las elecciones de sus funcionarios. Esta vez, la oficina de prensa del gabinete presidencial decidió contratar a la ex estrella de Disney Channel Caroline Sunshine. Ella se unirá al equipo como asistente de prensa.

La joven tiene 22 años y es conocida por su papel junto a Zendaya como Tinka Hessenheffer en "Shake It Up", un programa de Disney Channel sobre bailarines adolescentes que se desarrolló entre 2010 y 2013. También estuvo en la película de 2010 "Marmaduke", entre otros roles.

De acuerdo con CNN: "Caroline Sunshine era pasante de la Casa Blanca. En la universidad, participó en el American Enterprise Institute y fue miembro activa del equipo Model United Nations de su escuela. Antes de su internado en la Casa Blanca, Caroline internó para la Oficina del Líder de la Mayoría de la Cámara Kevin McCarthy, el Comité Nacional Republicano del Colegio y el Partido Republicano de California “

La joven californiana tiene más de 500,000 seguidores de Twitter en su cuenta y 235,000 seguidores en Instagram.

El presidente Donald Trump en las últimas semanas ha contratado a otro personal con experiencia en televisión por cable; Larry Kudlow, presentador de CNBC, fue seleccionado a principios de este mes como jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y John Bolton, un analista de Fox News, será el próximo asesor de seguridad nacional.

Former Disney Channel star Caroline Sunshine is joining the White House press team https://t.co/rOYDj2tPs1 pic.twitter.com/xamwbkWP7h