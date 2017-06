Casa Blanca responde al Congreso que no hay grabaciones entre Trump y Comey

Washington, 23 jun (EFE).- La Casa Blanca respondió hoy con una simple referencia a los tuits del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la solicitud del Comité de Inteligencia de la Cámara baja de que le entregaran cualquier cinta o grabación de las comunicaciones entre el mandatario y el exdirector del FBI, James Comey.

En una carta de dos párrafos, el asesor de Trump para asuntos legales, Marc Short, se limitó a hacer referencia a los tuits en los que el mandatario aseguró este jueves que él no hizo, y no tiene, "ningún tipo de grabaciones" de sus conversaciones con Comey.

El comité había dado de plazo hasta este viernes a la Casa Blanca para entregarle cualquier registro o grabación que pudiera existir sobre las comunicaciones entre Trump y Comey, que estaba a cargo de la investigación del FBI sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y fue despedido por el mandatario en mayo.

"En respuesta a la solicitud del comité, les referimos a la declaración del presidente Trump este 22 de junio de 2017 sobre este asunto", escribió Short en una carta de apenas dos párrafos dirigida a los líderes del comité, el congresista republicano Mike Conaway y el demócrata Adam Schiff.

La carta reproduce a continuación los tuits de Trump: "Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información recientemente reportados, no tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no tengo, ningún tipo de grabaciones".

La carta de la Casa Blanca podría decepcionar al congresista Conaway, quien dijo hoy que no consideraba los tuits de Trump una respuesta "oficial" a su solicitud.

Fue el propio Trump quien planteó la posibilidad de que hubiera registros o grabaciones de sus contactos con Comey, al afirmar en un tuit hace semanas que al exdirector del FBI "más le valía" que no hubiera "cintas" de sus conversaciones.

Trump sugirió en una entrevista emitida este viernes que podría haber hecho esa amenaza con el fin de presionar a Comey, quien tenía previsto testificar ante el Senado sobre sus contactos sobre el mandatario, para que cambiara su versión de los hechos al pensar que había grabaciones.

"Cuando él (Comey) se enteró de que, ya sabes, podía haber cintas ahí fuera, sean cintas gubernamentales o cualquier otra, quién sabe, yo creo que su historia pudo haber cambiado", comentó Trump durante una entrevista con el programa matutino de televisión "Fox and Friends".

"Mi historia no cambió. Mi historia fue siempre una historia sincera. Mi historia fue siempre la verdad", defendió Trump.

El mandatario insistió en que él no se ha implicado en obstrucción de la Justicia, una posibilidad que se ha planteado a raíz del testimonio de Comey ante el Senado y que, según informes de prensa, está investigando el fiscal especial encargado de la trama rusa, Robert Mueller.

Los comités de Inteligencia de la Cámara baja y el Senado también investigan por su cuenta la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los lazos entre el Kremlin y la campaña de Trump.EFE