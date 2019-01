Chávez era más realista y tenía más apoyo que Maduro: ex asesor de Hugo Chávez

La W conversó con el sociólogo y analista alemán Heinz Dieterich, ex asesor de Hugo Chávez, y autor del concepto de "socialismo del Siglo XXI", sobre la actual crisis que vive Venezuela, y la forma en la que se ha convertido en el centro de las discusiones mundiales debido a la situación de la legitimidad del gobierno Maduro, y el respaldo que ha recibido por gran parte de los gobiernos mundiales el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino.

Para Dieterich, "la correlación de fuerzas dentro y fuera del país es tal que no hay posibilidades de que Maduro pueda permanecer en el poder", y que lo que aún está por definir es la forma y tiempo de su salida.

El experto asegura que la situación actual de Venezuela es el resultado del mal manejo que le ha dado al país Nicolás Maduro, y señala que dicha crisis no hubiese tenido lugar bajo el gobierno de Hugo Chávez, sobre quien afirmó que "era mucho más realista y tenía mayor apoyo", al a vez que señaló que él en el fondo no era un hombre de izquierda, y que "impresionaba por su inteligencia y su capacidad de aprender", resaltando a su vez su carisma y cercanía con la gente.

Sobre una eventual invasión militar a Venezuela, liderada por Estados Unidos, el experto alemán señaló que no la ve posible, recordando que ello tendría un alto costo político que no cree que quiera asumir el gobierno Trump, y que, por otro lado, las fuerzas armadas de Venezuela no poseen tan alto grado de fidelidad a Maduro, como para entregar la vida en su defensa. El experto señaló que lo que existe actualmente es una suerte de guerra psicológica.

Señala que la salida que se puede estar contemplando en este momento sería el exilio de Maduro en algún país de ideología compatible, y las garantías de que posteriormente no sería llevado ante tribunales de justicia internacionales, dando paso así a un régimen de transición.

El experto señala que dicho escenario sería el más conveniente, si se tiene en cuenta que sería el que propende por un statu quo ente Rusia, China y Estados Unidos: lo anterior sumado a que lo único que podría legitimar una intervención militar sería una resolución del Consejo de seguridad de la ONU, escenario que no estaría dado.

Dieterich, destacó la postura que hasta el momento ha asumido México, aplaudiendo su opción de respetar las dinámicas internas del país, y ofrecerse a mediar en un diálogo.

"Esto no va a terminar como Siria", señaló.

El experto señala que dicho escenario de crisis actual que vive Venezuela no se hubiese podido dar bajo la presidencia de Chávez en tanto el régimen de él, si bien era crítico de algunos aspectos del modelo imperialista de EE.UU., derivaba en cierto modo de un acuerdo con la oligarquía que había gobernado el país y Washington, fundamentado en las posibilidades que daba al país los altos ingresos derivados del petróleo.

"El gobierno de EEUU sabía que no había peligro de una segunda Cuba, por eso nunca hizo una agresión de ningún tipo real desde 2003".

Sobre un eventual conflicto con Colombia, el experto señaló de preocupante el panorama en tanto califica de muy preparadas a las tropas venezolanas, y por otro lado recuerda que actualmente Colombia es miembro de la OTAN, lo cual significaría que un ataque en su contra desencadenaría la reacción de un bloque de países.

Para finalizar, Dieterich expuso las tres posibles salidas que actualmente tendría el presidente de Venezuela: "Maduro tú estás perdido, puedes terminar como Gadafi (Muerto) , como Noriega (preso), o ir al exilio y vivir más o menos bien los últimos 20 años de tu vida".

