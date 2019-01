Chavistas radicales prometen defender a Maduro con el "fusil en la mano"

Cientos de simpatizantes radicales del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e integrantes de los llamados "colectivos" chavistas, aseguraron hoy que lo defenderán con el "fusil en la mano" y en "cualquier escenario".



Estas declaraciones se conocen a solo días de que el gobernante jure un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.



Según los colectivos, un sector de la oposición sigue directrices de Estados Unidos para desestabilizar el país, derrocar a Maduro y poner fin así a la revolución bolivariana, en el poder desde 1999.



Es por ello que todos los chavistas que tengan "las bolas para defender esto -la revolución- con fusil deben dar la cara", según dijo en la concentración de hoy el dirigente Jorge Navas.



Los chavistas recorrieron parte del oeste de Caracas en motocicletas y vehículos, al tiempo que gritaban consignas a favor de Maduro y en contra del recién designado presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a quien el propio Navas calificó como un "diputadillo traidor".



La concentración terminó en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, y cuyo pensamiento los chavistas señalaron hoy que deben reivindicar todos los días.



"Lo han pretendido minimizar, pero nosotros debemos resaltar la figura de Chávez hasta la muerte", dijo a los congregados otro dirigente colectivo que no fue identificado.



Los colectivos, que según la oposición venezolana constituyen un grupo de choque del chavismo, han dicho que estarán en las calles hasta el próximo 10 de enero, cuando Maduro asuma un nuevo mandato que la oposición y parte de la comunidad internacional han dicho que no reconocerán.



Con todo, el propio Maduro reiteró hoy que jurará de nuevo como presidente para "cumplir la voluntad popular" expresada en su triunfo electoral en los comicios del pasado 20 de mayo -tachados como fraudulentos- y que dará respuesta "recíproca" a los Gobiernos e instituciones que lo desconozcan.