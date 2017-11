Chile busca en cumbre de líderes Foro APEC impulsar el TPP sin Estados Unidos

Manuel Fuentes

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- Chile buscará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) impulsar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), ahora ya sin Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump frenó la ratificación del tratado firmado en 2016 por doce países.

El país austral confía en que durante la XXXV Cumbre de Líderes del Foro APEC, que tendrá lugar en Vietnam el 10 y 11 de noviembre, se presente una propuesta de los once firmantes que aún permanecen en el acuerdo (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanza, Perú, Singapur y Vietnam) para revitalizarlo.

"Es verdad que el TPP está en un 'impasse', pero en esta cumbre se van a reunir los líderes de los once países que todavía estamos en el acuerdo y que somos firmes defensores del libre comercio y de la necesidad de seguir avanzando en la apertura de los mercados", dijo a Efe la directora de Asuntos Económicos multilaterales, Marcela Otero.

"Queremos seguir viendo opciones de mantener el contenido de este acuerdo, que para nosotros es bueno", enfatizó la alta oficial de Chile en la APEC.

"No va a ser exactamente lo mismo; de lo que se está tratando es de rescatar el contenido, teniendo en cuenta que se pierde el balance, al no estar Estados Unidos", detalló Otero, quien apuntó que el llamado TPP-11 "será algo transitorio", porque se piensa que EE.UU. no va a permanecer indefinidamente fuera del acuerdo.

Chile, que será sede en 2019 de la reunión de líderes del Foro APEC, es uno de los firmantes que está tratando de salvar el tratado.

De hecho, cuando ocupaba la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico convocó en marzo de este año una reunión de altos representantes de quince países de la región Asia Pacífico para analizar el escenario y las alternativas para el TPP tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En esa cita, celebrada en la ciudad de Viña del Mar, los cuatro socios de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) acordaron impulsar acuerdos comerciales de amplio alcance, negociados con rapidez y circunscritos a cuatro o cinco países del Asia Pacífico.

La ausencia de Estados Unidos ha propiciado que China -que estaba excluida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP- aspire a liderar la integración económica y comercial en el área del Asia Pacífico.

En este sentido, Chile aboga por la creación de una gran área de libre comercio que integre a las regiones de uno y otro lado del océano, una iniciativa que cuenta con el apoyo de varias naciones, entre ellas China, excluida del TPP, explicó a Efe la directora de Asuntos Económicos Multilaterales.

"El Foro APEC tiene un plan de acción que decidieron los líderes hace un año en la cumbre de Lima en relación con este gran acuerdo, que sigue siendo nuestro objetivo a largo plazo", subrayó Otero.

Y aunque no haya una fecha concreta para alcanzar esa meta, el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico "es un objetivo viviente, porque todas las iniciativas que desarrollamos en el Foro APEC nos permiten en ir avanzando en la liberalización comercial".

En Vietnam se tratará asimismo el escenario que aguarda a los países en desarrollo, después de que en 2020 concluya el plazo para que lleven a cabo la liberalización del comercio y las inversiones.

"Nunca se dijo cómo se haría esto. A día de hoy observamos que se ha avanzado mucho, pero también es cierto que todavía existen muchas barreras no arancelarias", puntualizó la alta oficial de Chile en la APEC.

La XXXV Cumbre de Líderes del Foro APEC se hará cargo además del sentimiento antiglobalización que existe en la actualidad, "porque no puede ser sordo ante la demanda de mucha gente que se siente marginada", reconoció Marcela Otero.

"Por ello, es importante que APEC aborde temas incluyentes que hagan que lo que se discute en estos foros -que muchas veces es abstracto para la mayoría de los ciudadanos- lo sienta la gente de la calle como algo cercano".

Entre estos asuntos destacan el empoderamiento femenino, la mejora del mercado de alimentos, el comercio digital y la competitividad de los servicios, según quedó de manifiesto durante la preparación de la cita de Vietnam.

APEC es "una plataforma privilegiada de la que goza Chile gracias a que en 1994 hubo visionarios que se dieron cuenta que necesitábamos formar parte de ese foro", al que hoy quieren acceder países como Colombia o la India, pero que no pueden debido a que existe una moratoria de ingreso, concluyó Otero. EFE

