China considera "posible" abrir nuevas bases militares en el extranjero

China ha planteado la posibilidad de abrir más bases militares de apoyo en el extranjero en caso de que existiese una "necesidad" de hacerlo, señaló un teniente general del Ejército Popular de Liberación (EPL) en declaraciones recogidas por el diario oficial China Daily.



Según el rotativo estatal, el oficial He Lei, ex vicepresidente de la Academia de Ciencias Militares del EPL, aseguró en una conferencia de prensa en Pekín que China abriría nuevas bases si se dieran "dos condiciones".



"Este asunto está condicionado por si se necesita una nueva base que ayudara a China a cumplir mejor con las misiones de Naciones Unidas", señaló el militar. "Y en segundo lugar -añadió-, se requiere la aprobación del país en donde se vaya a ubicar la nueva base".



Cumplidos estos dos factores, "es posible que China construya nuevas bases de apoyo en el extranjero", indicó He.



En este sentido, el oficial subrayó que la función principal de este tipo de emplazamientos es la de proporcionar "apoyo logístico" a las unidades del Ejército chino en el extranjero, y "no asentar fuerzas militares chinas en otros países".



Hoy por hoy, China tiene una única base militar en el extranjero, en concreto en Yibuti, en el Cuerno de África, que fue abierta a mediados del 2017 para proporcionar apoyo logístico a las tropas chinas que participan en misiones antipiratería, operaciones de paz y rescates en el golfo de Adén y la costa somalí.