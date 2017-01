Cineasta kurdo no irá a Festival de Cine de Miami como "protesta pacífica" El kurdo Hussein Hassan, director del filme iraquí "Reseba, The Dark Wind", no asistirá en marzo al Festival de Cine de Miami (EE.UU.) como "protesta pacífica" y al considerar que "no parece posible" visitar EE.UU. bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.