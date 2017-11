Coalición bombardea la sede del ministerio de Defensa yemení en Saná

Saná, 11 nov (EFE).- Al menos siete personas resultaron heridas en un bombardeo lanzado anoche por la coalición árabe comandada por Arabia Saudí contra la sede del ministerio de Defensa yemení en Saná, capital de los rebeldes hutíes, y que afectó a varios edificios de viviendas, confirmaron hoy a Efe fuentes sanitarias.

Un misil destruyó una vivienda y causó importantes daños en otros edificios situados detrás de la sede ministerial, ubicada en el barrio de Al Saada, como pudo constatar Efe.

Según varios vecinos consultados por Efe, los aviones de la coalición lanzaron un primer misil que impactó dentro de las instalaciones ministeriales y un segundo obús que cayó fuera y que dejó un gran agujero en el suelo.

La calle quedó llena de tierra y escombros y muchos vehículos aparcados en la calle resultaron también afectados.

"Hubo una explosión enorme que hizo temblar la casa como si fuera un terremoto", dijo a Efe Husein Nayi, un vecino de la zona, antes de asegurar que, después, las piedras y los trozos desprendidos de la explosión empezaron a caer por todas partes.

Ali Shairi, otro vecino, cuenta que "la primera explosión fue en el Ministerio de Defensa y, después, salimos con las mujeres y los niños de la casa, huyendo".

"Apenas un minuto después, se produjo un segundo ataque justo aquí, pero no dejamos de correr, no se veía nada, no sé cómo logramos huir, nos caían piedras mientras corríamos", continúa Shairi.

El ataque contra la sede ministerial se produce después de que el pasado día 4 los hutíes dispararan un misil balístico contra la capital de Arabia Saudí, Riad, y que las autoridades saudíes responsabilizaran a Irán del ataque y amenazaran con declararlo una acción de guerra.

Arabia Saudí, al frente de una coalición de países árabes, combate a los rebeldes hutíes desde marzo de 2015, en favor del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que vive exiliado en Riad. EFE