Colombia reconocerá a Palestina como un Estado

Colombia decidió reconocer a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano”, anunció este miércoles la Misión Diplomática de Palestina en Bogotá.

“La decisión del reconocimiento es el sinónimo de un profundo trabajo de acercamiento entre los gobiernos colombiano y palestino, esfuerzo que (…) sin lugar a dudas será fortalecido en el futuro próximo”, aseguró la Misión en un comunicado de prensa.

Colombia era el único país en Suramérica que no había reconocido a Palestina como un Estado. Con esta decisión, ya son 140 países a nivel mundial que reconocen el Estado palestino.

Alexander Montero, asesor político de la embajada de Palestina en Colombia, explica que la decisión se toma luego de un esfuerzo largo y de conversaciones con varios gobiernos colombianos. De hecho, Palestina ha tenido representación diplomática en Colombia desde hace 22 años.

“El gobierno colombiano tomó nota de que se trataba del único gobierno de Suramérica y el segundo en Latinoamérica, junto con Panamá, en no haber dado este paso. Pero lo más importante es que se da como una medida novedosa para intentar acercar la paz en Medio Oriente entre Israel y Palestina”, le explicó Montero a la Agencia Anadolu.

“Estos reconocimientos son elementos que favorecen a la paz porque permiten la protección de la población palestina, o al menos acercar mecanismos para tratar de garantizar su protección”, añadió.

La medida que fue anunciada este miércoles es una decisión del Estado colombiano y respaldada por los gobiernos de Santos y Duque. “Si bien es cierto que el gobierno Santos es quien propone dar ese paso, es muy importante que se haga público el día de hoy porque es un gesto de gran amistad de parte del gobierno entrante”, explicó Montero.

La decisión tomó por sorpresa a algunos, ya que durante su campaña Duque se mostró abierto a la posibilidad de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Montero afirma que esa decisión no sería coherente con la de reconocer a Palestina como un Estado. “Esa decisión, que en el mundo solo la toma el gobierno de Donald Trump y un par de países poco influyentes en América Latina, no es legal y no aporta a la paz”, afirmó.

Palestina inició la estrategia de buscar reconocimiento internacional como Estado en 1988 con su declaración de independencia.

Entre 2009 y 2010 inició una segunda etapa en la que más países decidieron reconocerla como Estado. En 2012, la Asamblea General de la ONU le concedió a Palestina la condición de Estado observador.

Con esos reconocimientos, Palestina busca dejar claro el carácter estatal del país ante el derecho internacional para así poder acceder a herramientas de protección para sus territorios y población.