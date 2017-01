Comisión Electoral alemana se blinda contra ciberataques de cara a generales

Berlín, 15 ene (EFE).- La Comisión Electoral alemana está tomando las medidas técnicas pertinentes para repeler ciberataques durante la campaña electoral y el mismo día de los comicios generales, previstos en Alemania para el próximo septiembre.

"Nos preparamos para estrategias diversas de ciberataque, las escenificamos", dijo el presidente del organismo electoral, Dieter Sarreither, en declaraciones que publica hoy el dominical "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Según Sarreither, para ello se ha ampliado la infraestructura del centro de procesamiento de datos y se podrán cambiar ordenadores y ubicaciones; en caso de emergencia se recurrirá, asimismo, al centro de defensa contra ataques cibernéticos del gobierno.

En este sentido, aseguró, las elecciones están técnicamente tan protegidas, "que están a salvo de todo intento de manipulación".

Al mismo tiempo, Sarreither advirtió de las noticias falsas -las "fake news"- y señaló que en su opinión pueden desempeñar también un papel importante el día de los comicios, por ejemplo, con informaciones falsas de que determinados colegios electorales ya han cerrado sus puertas.

Para actuar contra este tipo de incursión en las elecciones, el presidente de la Comisión Electoral tiene previsto recurrir también a las redes sociales, por ejemplo, con un canal de Twitter el día de los comicios en el que el organismo responderá con rapidez y públicamente a las falsas noticias.

En tanto, el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, señaló en declaraciones al dominical "Welt am Sonntag" que no se hace ilusiones respecto a que no se vaya a utilizar "la diversidad de posibilidades de manipulación en la red también durante la campaña electoral, ya sea para campañas intencionadas de desinformación, la propagación de noticias falsas o para influir en el debate".

La propia canciller alemana, Angela Merkel, ya se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de que se lleven a cabo durante la campaña electoral campañas de desinformación, propaganda y ciberataques contra instituciones públicas y partidos.

El pasado diciembre, el máximo responsable de los servicios secretos alemanes, Hans-Georg Maassen, reveló que se había detectado una creciente actividad del espionaje cibernético y expresó el temor a que aumentara en los próximos meses.

Los servicios de inteligencia alemana atribuyen esas actividades a los hackers denominados Apt 28, a los que relaciona con Rusia. EFE