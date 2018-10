¡Con vida!, rescatan a 2 astronautas de la nave Soyuz tras fallo del cohete

Los dos astronautas de la nave rusa Soyuz, que tuvo que volver a la Tierra tras sufrir un fallo en uno de sus propulsores, han sido ya rescatados por los grupos de salvamento y se encuentran en buen estado, según informaron fuentes oficiales.



"El equipo de rescate ya localizó a la tripulación. Los médicos no detectaron lesiones ni a Alexéi Ovchinin ni a Nick Hague", dijo la fuente rusa.



Estas informaciones han sido confirmadas también por la NASA, quien dijo que el estado de ambos cosmonautas "es bueno".



Los astronautas, que ya han sido sacados de la cápsula que aterrizó en medio de la estepa kazaja, serán trasladados al hospital para someterlos a los pertinentes exámenes médicos.



