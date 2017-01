Con visiones y perfiles muy distintos, 3 candidatos se disputan dirección OMS

Isabel Saco

Ginebra, 26 ene (EFE).- La dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se prepara para cambiar de manos, un proceso en el que tres candidatos de perfiles muy distintos, procedentes de Pakistán, Etiopía y el Reino Unido, compiten e intentan convencer a los países votantes de que cada cual es el mejor para esta función.

La transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia han sido las palabras que los tres candidatos han enfatizado durante su primera presentación ante los medios, tras ser elegidos como los finalistas para la elección que se realizará en mayo próximo y en la que votarán los 194 Estados miembros de la OMS.

Sea quien sea el elegido, el cambio será de grandes proporciones después diez años -en dos mandatos consecutivos- bajo el liderazgo de la médica hongkonesa Margaret Chan, quien ha dirigido la organización con mano firme y tuvo que enfrentarse a varias emergencias sanitarias internacionales.

Chan ha sido criticada varias veces por ciertas decisiones que, según sus detractores, fueron ineficaces y ocasionaron el malgasto de recursos.

Las voces críticas le reprochan haber minimizado riesgos, como el brote de ébola que se convirtió en epidemia en África occidental, o haberlos magnificado, como en el caso de la pandemia de gripe H1N1 de 2009, que causó tal alarma que muchos países compraron millones de vacunas que nunca tuvieron que utilizar.

La lista final de candidatos es considerada como ideal, con la médica paquistaní Sania Nishtar, que ofrece la visión de un país en desarrollo y en conflicto; y el doctor británico David Nabarro, con una gran experiencia en la OMS y en Naciones Unidas.

Completa el grupo el biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, representando a la región más pobre del mundo y con los niveles de acceso a los servicios de salud más bajos.

Los tres candidatos resumieron hoy en 45 minutos sus propuestas, visión y prioridades para la OMS en los próximos años, con ciertas ideas que parecían comunes, como las referidas a la transparencia y la eficiencia en un periodo en que las finanzas son cada vez más ajustadas.

"La OMS está en un momento crucial, en el que se está recuperando del daño a su reputación, mientras lucha por reafirmar su rol de liderazgo en un entorno de gran incertidumbre política y financiera", reflexionó Nishtar sobre la organización que aspira a dirigir.

Nishtar dijo que ha renunciado a todas sus responsabilidades, en particular al frente de una ONG paquistaní dedicada a temas de salud tras haber sido ministra.

Ello para dedicarse a tiempo completo a esta campaña electoral, que se financia con aportaciones que ha decidido hacer públicas, un gesto que únicamente ella mencionó.

"Yo me he comprometido con la transparencia, así que todos tienen que saber quién está pagando esta campaña, quién me permite viajar de un lado al otro del mundo", declaró.

Nabarro, en cambio, es el candidato "de la casa" y quien ofreció el discurso más elaborado y pragmático sobre cómo mejorar el trabajo de la OMS.

El británico puso de relieve los complejos temas con los que le ha tocado lidiar, desde la malaria, la seguridad alimentaria, la pandemia de gripe, la epidemia de ébola y, actualmente, la epidemia de cólera en Haití.

Con este conocimiento profundo de la organización, Nabarro es considerado el favorito en los pasillos de la OMS, pero el hecho de que sea el candidato del Reino Unido puede hacerle difícil recibir el apoyo primordial de los países de la Unión Europea en el contexto del "brexit".

Por su parte, Adhanom Ghebreyesus ha trabajado para el Gobierno etíope, en los últimos cuatro años como ministro de Asuntos Exteriores y antes como titular de Salud, un cargo desde el cual afirmó haber revolucionado el sistema sanitario de su país.

"Yo ofrezco una combinación de experiencia nacional e internacional", dijo a los periodistas, en referencia a su trabajo en las juntas directivas de entidades internacionales como el Fondo Mundial para la Tuberculosis, la Malaria y el Sida, o la Agencia de la ONU para el Sida.

Estas experiencias "me permiten entender los problemas, desafíos y oportunidades que tienen los países en el terreno de la salud", aseguró.

De las violaciones de los derechos humanos en su país, Ghebreysus respondió que "el derecho a la salud, gratuita y universal" es el mayor derecho de todos y que durante su gestión ministerial Etiopía ha dado un gran avance en este ámbito.

Sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducir la financiación a las organizaciones internacionales, los candidatos se cuidaron de criticar a la Casa Blanca y consideraron que las mejores respuestas son aumentar la transparencia, la eficiencia y ampliar la base de donantes de la OMS. EFE