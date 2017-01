Conceden libertad vigilada a exseminarista que asesinó a cura en Panamá

Panamá, 20 ene (EFE).- La Justicia de Panamá concedió hoy libertad vigilada al exseminarista Marcos Manjarrez, quien en 2004 fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato en 2002 del sacerdote panameño Jorge Altafulla, indicó hoy una fuente oficial.

Manjarrez, que ya había cumplido dos terceras partes de la pena, quedó en libertad vigilada tras la decisión del juez de Cumplimiento James Corro, informó el Ministerio Público (MP).

Altafulla, de 60 años, fue hallado muerto de catorce cuchilladas la noche del domingo 19 de mayo de 2002 en una habitación de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la que era párroco, en Ciudad de Panamá.

Manjarrez fue declarado culpable del crimen el 24 de mayo de 2004 por un jurado de conciencia al término del juicio que duró dos semanas.

El juez tomó su decisión tras escuchar en una audiencia de cumplimiento los argumentos, tanto de la defensa de Manjarrez como del Fiscal del Ministerio Público y la representación legal de la familia Altafulla.

La medida se cimenta sobre ciertos requisitos que establece el Código Procesal Penal y que, a juicio de Corro, Manjarrez cumplía, como la de haber completado dos tercios de la condena.

El exseminarista deberá presentarse los 15 y 30 de cada mes al Tribunal de Cumplimiento y pasar por terapia psicológica, como lo solicitó la defensa de la víctima.

El Código Procesal Penal establece que para poder obtener la libertad vigilada, el detenido debe haber cumplido dos terceras partes de su condena, tener una residencia fija y un empleo formal o un ofrecimiento de este o estar estudiando.

La defensa dio a conocer que Manjarrez se graduó en Derecho y Ciencias Políticas (en la cárcel) y aportó una serie de certificaciones que hablaban del nivel de resocialización que Manjarrez tenía.

La madre del detenido y su futuro jefe testificaron en la audiencia y dieron fe de que cumplirán con las condiciones de la libertad vigilada.

El juez fijó para el 20 de febrero la audiencia de control de esta medida y dijo que si no se cumplen las condiciones para mantener la libertad vigilada, esta sería revocada.

Entre estas condiciones se encuentran el tratamiento psicológico y con trabajadoras sociales, no portar armas, no ingerir bebidas alcohólicas y no acercarse a ningún miembro de la familia de la víctima.

Tanto la Fiscalía como la defensa de la familia Altafulla indicaron que analizarán lo dictaminado por el juez para decidir si apelarán, señala un comunicado del Órgano Judicial.

El cadáver de Altafulla fue encontrado por varios feligreses que fueron a buscar al sacerdote ante su tardanza en dar comienzo a la misa.

El fiscal auxiliar panameño Carlos Augusto Herrera dijo durante las investigaciones que el móvil del asesinato de Altafulla fue una "agresión por resentimiento". EFE