Confirman que cuerpo exhumado es de hijo de Menem pero sigue investigación

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- Estudios de ADN confirmaron que los restos enterrados en un cementerio de Argentina corresponden al hijo del expresidente Carlos Menem (1989-1999), cuya muerte se atribuye a un accidente aéreo en 1995, aunque continúa la investigación para determinar si, como defiende su madre, se trató de un asesinato.

El pasado 21 de junio, el Equipo Argentino de Antropología Forense retiró el cuerpo de Carlos Menem "Junior", fallecido a los 26 años, del cementerio islámico de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, y lo trasladó a la morgue judicial, donde ya se encontraban otras muestras óseas desde hace dos décadas.

El objetivo era comparar el ADN con el de su padre, su madre, Zulema Yoma -que está convencida de que la muerte de su hijo fue un atentado-, y su hermana, Zulema Menem "Zulemita".

En declaraciones a Efe, Manuel Ramallo, abogado de Yoma, explicó hoy que se tomaron muestras sobre los restos que estaban en el cementerio, así como los que se encontraban reservados en la morgue para hacerle pruebas de ADN -huesos de los dedos de una mano- y para una histopatología -el cráneo, el radio y el hueso de una pierna-.

Mientras los restos que estaban en el ataúd coinciden claramente con el ADN familiar, los de la morgue, según el centro de antropología forense, no reaccionaron "igual al resto" y tienen un comportamiento "absolutamente distinto al momento de tratar de obtener el ADN".

"Lo que esta gente concluye es que los huesos fueron tratados química o físicamente. Nos exponen que hasta el color de los huesos resulta claramente diferente al resto", remarcó Ramallo.

Es así que se tuvo que recurrir a un "ADN mitocondrial", un proceso de mayor complejidad, que permitió concluir que todos pertenecen a Carlos 'junior', a excepción, de momento, del radio, del que no se pudo obtener datos por estar "absolutamente destruido por esos tratamientos químicos o físicos".

Por este motivo, y para disipar dudas, los expertos instaron a realizar comparaciones de ese hueso con radiografías del hijo de Menem realizadas tras el accidente y cuando todavía vivía para determinar "por la morfología" si corresponden a la misma persona.

El abogado concretó que el juez del caso, Carlos Villafuerte, ha ordenado realizar esta comparación y ha puesto a disposición las radiografías que estaban en el expediente, "lo cual es un muy buen gesto que tiende a buscar la verdad".

"Y ha ordenado citar a quien fuera responsable en aquel momento de histopatología, supongo para que explique cuál fue el tratamiento que se le dieron a los huesos y por qué", concretó.

La orden de exhumar el cuerpo para volver a estudiar las causas de la muerte fue una petición que realizó hace unos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no se llevó adelante hasta este año porque Yoma no había estado "en condiciones anímicas" para afrontar el proceso, informaron a Efe fuentes del caso.

Yoma hizo público en 2014 que Menem, su exmarido, le confesó en privado que la muerte ocurrió, no por un accidente de avión -como se atribuye desde el momento del fallecimiento-, sino por un disparo en la frente que fue encubierto, algo que no se ha llegado a demostrar.

El año pasado, Villafuerte, titular del Juzgado Federal de San Nicolás, llamó a testificar a todos los expresidentes argentinos vivos posteriores a Menem.

Unas citaciones que pretendían aclarar si alguno de ellos conocía algún detalle de la muerte, después de que, tras ser relevado de la obligación de guardar secreto de Estado, Menem asegurara en los tribunales que el excanciller Guido Di Tella (fallecido en 2001) le contó que el responsable del deceso fue el grupo islamista libanés Hizbolá.

Además, Yoma, defensora de la tesis de que no fue un accidente, también afirmó que Cristina Fernández (2007-2015) le dijo que fue un atentado.

"Zulema lo quería saber era si aquello que estaba enterrando era su hijo o no lo era. Cualquier madre querría saberlo", expresó Ramallo, para quien en la causa existen todavía asuntos por revisar.

Como ejemplo, recordó que una pericia de Gendarmería (policía militarizada) indica que en el helicóptero siniestrado hay restos de balas.

"Que en el cuerpo no haya perforación de bala no quiere decir que al helicóptero no le hayan disparado y eso haya ocasionado la caída del helicóptero. Sobre eso es en lo que vamos a profundizar", concluyó el letrado. EFE