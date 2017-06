Consejo civil de Al Raqa no irá contra quienes tengan manos limpias de sangre El consejo civil creado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) -una alianza armada liderada por los kurdos- para gobernar la provincia siria de Al Raqa aseguró hoy que no adoptará represalias contra los seguidores del grupo Estado Islámico (EI) que no tengan las manos manchadas de sangre.