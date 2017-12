Constituyente no pudo "humillar" a excarcelados, dice opositor venezolano El diputado opositor venezolano Luis Florido aseguró hoy que los "presos políticos" excarcelados este fin de semana de Navidad no fueron humillados por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "a pesar del intento" de este organismo plenipotenciario no reconocido por la oposición.