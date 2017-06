Consumo per cápita en España se situó por debajo de la media de la UE en 2016 El consumo per cápita en España durante 2016 se situó en el 89 % de la media de la Unión Europea (UE), es decir, once puntos por debajo del promedio de los Veintiocho, según publicó hoy la oficina de estadística comunitaria Eurostat.