Correa dice que Moreno es un "mentiroso compulsivo" tras discurso en Madrid

"Moreno es mentiroso compulsivo", dijo Correa en su cuenta de Twitter al referirse a unas declaraciones del presidente ecuatoriano en España, donde hoy dio por terminada una visita de tres días con un encuentro con empresarios y periodistas y una gira a un colegio de inmigrantes.



En su discurso, el mandatario ecuatoriano se refirió a Correa en duros términos -le llamó entre otros "matón de barrio"- y dijo que este se retiró de la Asamblea Nacional el día de su investidura, el 24 de mayo de 2017, cuando el empezó a hablar de "libertades".



"En España dijo que me retiré de la Asamblea cuando empezó a hablar de 'libertades'. Me retiré después de entregar la banda presidencial, como estaba programado", asegura Correa en varios mensajes, al recordar que ese día estaba enfermo y se dirigió inmediatamente al hospital.



También destacó como "extrema" la "fijación" que supuestamente tiene Moreno hacia él al acusarle de todos los males del país, y de "crímenes, secuestro y esquilmar los recursos del Estado".



"Pobre hombre. Jóvenes: ese es el recurso del mediocre, cuando trata de ocultar su ineptitud", abunda el expresidente, que reside en Bélgica desde que dejó el poder.



Y recuerda que, si se refiere a los casos de asesinato del general Jorge Gabela, en 2010, y del secuestro político opositor Fernando Balda, en 2012, en aquellos días Moreno era su vicepresidente.



"¿Tonto, cómplice, o miente? Saquen sus propias conclusiones", insta a la ciudadanía, a la que también pide "disculpas" por "haber dejado a Ecuador en manos de alguien así".



Correa es requerido por la justicia de su país por no presentarse el 2 de julio pasado ante la Corte Nacional de Justicia, dentro de las medidas preventivas que se le han aplicado tras ser vinculado penalmente a la causa del caso Balda.



En su discurso, titulado "Saliendo del abismo", Moreno elaboró sobre la situación en la que encontró a Ecuador tras la presidencia de Correa, y las políticas que deben conducirla hacia la democracia y el aperturismo.



"Sobre la corrupción, no se puede pasar ni una porque, cuando se pasa una, se pasan todas; y eso es lo que ocurrió en el gobierno pasado", dijo en el encuentro informativo en alusión a su antecesor, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.



Moreno también le acusó de querer "perpetuarse" en el poder y le responsabilizó del gasto público excesivo y del alto nivel de corrupción.