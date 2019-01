Corte Suprema de Perú pide determinar en qué prisión será recluido Fujimori

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú envió un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para pedirle que informe en qué establecimiento penitenciario puede continuar cumpliendo su condena a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).



"Tal como lo anunció el sábado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el oficio relacionado al caso de Alberto Fujimori", confirmó el Poder Judicial en un mensaje en Twitter.



El oficio enviado por la Sala Penal incluye un informe de una junta del Instituto de Medicina Legal (IML) que evaluó a Fujimori el miércoles pasado en la clínica particular donde está internado desde hace más de 100 días, así como otro informe de un cardiólogo.



Ese informe indicó que "el paciente se encuentra en condiciones estables, por lo que podría recibir tratamiento en forma ambulatoria".



"Se ha dispuesto que su despacho emita pronunciamiento en el término del segundo día", precisó el oficio enviado al Inpe, antes de pedir que "indique en cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen las condiciones requeridas podrá ser internado el señor Alberto Fujimori Fujimori".



Al respecto, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que no van a apelar la decisión de la Corte Suprema y remarcó que el Inpe debe responder si existe una cárcel que garantice la supervisión médica que requiere el exmandatario.



"(El Inpe) primero debe responder si puede seguir el tratamiento médico en un penal. Si responde afirmativamente, ahí recién se elegiría el penal", declaró a la emisora RPP Noticias.



Hace una semana, la Corte Suprema ordenó que se evalúe la salud de Fujimori, de 80 años, para determinar cuándo podrá seguir cumpliendo su condena como autor mediato (con dominio del hecho) de dos masacres cometidas por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un periodista y un empresario.



El tribunal solicitó, además, que la clínica indique cuándo se dará de alta a Fujimori, quien está internado desde el 3 de octubre de 2018, cuando un juez dejó sin efecto el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017.



Fujimori ha permanecido en la clínica en medio de sospechas de que su prolongado internamiento es una estrategia para evadir la orden judicial, en tanto espera que se resuelva una apelación que ha presentado a la anulación de su indulto.



En noviembre pasado, el Inpe elaboró un primer informe médico que señaló que Fujimori padece de hipertensión arterial no controlada, problemas cardiacos, fibrilación auricular paroxística y cardiopatía coronaria crónica.



Sin embargo, ese documento no precisó que su salud se encuentre gravemente amenazada, por lo que los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado cuestionaron que no fuera llevado a una prisión.



En el informe de esta semana, se remarcó que se tiene que asegurar a Fujimori "la administración de su medicación, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata en caso de presentarse episodios intercurrentes o signos de alarma".