Crisis Group pide al Triángulo Norte admitir una "grave crisis" de seguridad

Guatemala, 5 abr (EFE).- La ONG internacional Crisis Group exhortó hoy a los Gobiernos que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- a reconocer que enfrentan una "grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado" como primer paso para combatir la violencia de las pandillas.

A través del informe "Mafia of the Poor: Grand Violence and Extortion in Central America" (El salario del miedo: maras, violencia y extorsiones en América Central), en el que se analiza la situación de esta problemática, la entidad ve necesario que los tres países soliciten "apoyo internacional" para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la violencia.

Para reducir los daños causados, restaurar el Estado de derecho y abordar las bases socioeconómicas del reclutamiento de las pandillas y de la extorsión, los Estados deben además fomentar "la confianza" con estas estructuras criminales, "sin necesariamente entablar un diálogo directo", y estar dispuestos a mejorar las condiciones carcelarias.

Esto a cambio de "señales de paz" y a través de un enfoque "integral" con apoyo empresarial en áreas y comunidades que sigan afectadas por las pandillas o las maras.

El escrito, que analiza las políticas de seguridad de los últimos años en los países del Triángulo Norte, identifica a las maras como responsables de parte de la crisis de seguridad y desplazamiento forzado en la región.

En el escrito pide de forma específica a El Salvador que libere a todos los facilitadores de la tregua de las maras en ese país, que duró desde 2012 a 2014, y que están acusados de asociación ilegal, como una medida de "fomento de la confianza", y revertir las "medidas extraordinarias" contra las maras, además de aprobar la ley de rehabilitación, ahora "estancada".

A Honduras lo insta a revocar la clasificación de la maras como grupos terroristas y respetar el Estado de Derecho fomentando la rendición de cuentas.

También tiene peticiones para la Organización de Naciones Unidas, para que cree un grupo de trabajo en la consolidación de la paz, y para los pandilleros, con miras a que inicien esfuerzos para un diálogo garantizando la seguridad en las escuelas y los hospitales y dejando la violencia como medio de "intimidación pública masiva".

El Triángulo Norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, a pesar de que no se desarrolla una guerra convencional, debido al "alto número de grupos ilegales", entre los que se encuentran las pandillas y también los narcotraficantes.

La organización Crisis Group lleva más de 20 años investigando y acompañando a Gobiernos y organismos internacionales de todo el mundo en la resolución y prevención de conflictos. En total vigila más de 70 focos de conflicto y tiene presencia en numeros países. EFE