Cristina Fernández de Kirchner confirma candidatura a senadora en Argentina

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) confirmó hoy su precandidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre por el frente Unidad Ciudadana, anunció hoy el kirchnerista Instituto Patria.



El exministro de Relaciones Exteriores y expresidente del Parlamento del Mercado Común del Sur Jorge Taiana será el segundo en la lista de ese mismo frente a la Cámara de Senadores por el distrito bonaerense, el más importante del país, ya que es el que concentra más votantes.



La postulación de la ex jefa de Estado se conoció a pocas horas de que a medianoche se cierre el plazo legal para presentar las listas de nombres para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, de las que saldrán los candidaturas definitivas para los comicios del 22 de octubre.



Fernández, que antes de ser presidenta ya ocupó bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados, encabezará la lista del frente que el pasado martes lanzó oficialmente, que competirá desligado del peronista Partido Justicialista (PJ), histórica fuerza con la que tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007) llegaron en coalición al poder.



La exmandataria quiso evitar así participar de una interna del justicialismo bonaerense, luego de que su exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo anunciase su intención de liderar una lista al Senado por el PJ.



"Los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y las argentinas, porque estoy convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos", dijo Fernández el martes en un multitudinario acto en la localidad bonaerense de Sarandí, en el que llamó a "poner un límite" al Gobierno de Mauricio Macri y al ajuste pero no llegó a confirmar su candidatura.



Con esta situación, se confirma que el peronismo se presenta dividido en tres frentes en la carrera al Senado: el de la expresidenta; el del justicialismo con una lista encabezada por Randazzo y el de la coalición 1País, que, aunque todavía no se oficializó, estaría liderada por el ahora diputado del peronista Frente Renovador Sergio Massa y la legisladora de centro izquierda Margarita Stolbizer.



A la Cámara de Diputados por Buenos Aires, se informó que la economista Fernanda Vallejos y el ex titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Roberto Salvarezza serán quienes encabecen la terna de Unidad Ciudadana, en la que destaca que el excandidato presidencial y exgobernador de Buenos Aires Daniel Scioli irá en quinto lugar.



El PJ, por su parte, presentará a las primarias para la Cámara Baja una lista con el intendente de la ciudad de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca en primer lugar y el ahora senador Juan Manuel Abal Medina en segundo.



Por parte del oficialismo, ya este viernes se confirmó que el ministro de Educación de Argentina, Esteban Bullrich, encabezará la lista del frente gobernante Cambiemos en la provincia de Buenos Aires para competir por el Senado.



La segunda será la titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Gladys González.



Asimismo, será la exministra de Salud kirchnerista (2007-2009) Graciela Ocaña, ahora legisladora porteña por la fuerza Confianza Pública y aliada del oficialismo, la que lidere la terna de diputados de la coalición en la misma provincia.



El segundo en la lista oficialista será el dirigente social y exdiputado Toty Flores.



Con estos datos, queda en evidencia que en la provincia de Buenos Aires ninguno de los grandes partidos presentará más de una lista para competir en las primarias, creadas en 2009 con dos objetivos: determinar qué partidos están habilitados a presentarse a las legislativas -que han de obtener al menos el 1,5 % de los votos- y definir la lista que representa a cada formación.



En el resto del país, destaca la postulación como precandidato del PJ al Senado del expresidente Carlos Menem (1989-1999), de 86 años, que ya había anunciado hace unas semanas que volvería a competir para renovar su banca, que ocupa desde 2005.



Los comicios de octubre renovarán 127 de las 257 escaños de la Cámara de Diputados, y un tercio de los asientos (24) de la de Senadores.



Las elecciones llegan después de dos años en los que ninguna fuerza ha tenido la mayoría, por lo que servirán para medir el apoyo con el que cuenta el conservador frente Cambiemos tras casi dos años en el poder.